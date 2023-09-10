Разговор в пользу развивающихся

Главным экономическим итогом саммита «двадцатки», завершившегося в Дели, можно считать задекларированную важность поддержания «многостороннего» подхода к решению глобальных проблем — от продовольственной безопасности до климатического регулирования, в котором предлагается широко учитывать особенности экономического развития стран. Лидеры «двадцатки» призвали и к реформе ВТО — в коммюнике саммита упомянута необходимость сохранения открытой торговой системы и борьбы с протекционизмом — пока основным трендом глобальной торговли, напротив, является более выраженное разделение на блоки дружественных друг другу стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Большая двадцатка» под председательством Индии смогла объединиться, чтобы вернуться к повестке поступательного глобального экономического развития

Фото: Planet Pix / ZUMA Press Wire / ТАСС «Большая двадцатка» под председательством Индии смогла объединиться, чтобы вернуться к повестке поступательного глобального экономического развития

Фото: Planet Pix / ZUMA Press Wire / ТАСС

Коммюнике по итогам «двадцатки», единогласно поддержанное всеми странами, указывает на риски замедления глобальной экономики и регресса в достижении целей «устойчивого» развития. Государства обеспокоены ростом стоимости жизни на фоне удорожания продовольствия и энергии, а также более высокой стоимостью заимствований из-за повышения ставок (что увеличивает риски). В заявлении отдельно сказано, что, хотя «двадцатка» не является площадкой для разрешения геополитических споров, последние могут оказывать существенное влияние на глобальную экономику и долгосрочные перспективы роста.

Согласование общего заявления во многом можно считать заслугой индийской стороны, активно ведущей переговоры как с развитыми, так и с развивающимися странами.

В повестке также отчетливо видно влияние индийского председательства: существенная ее часть сконцентрирована вокруг проблем Глобального Юга, который, по оценке индийской стороны, сталкивается с более высокими потерями от изменения климата, роста цен на энергоресурсы (Индия — один из крупнейших их импортеров, в том числе из РФ) и других глобальных проблем. В эту же логику укладываются и решения проблем продовольственной безопасности (вывоза украинского зерна и российских удобрений), к которым призывает «двадцатка», а также расширение производства фармацевтических препаратов в развивающихся странах, что должно повысить устойчивость последних к возможным будущим кризисам. При этом в отношении зеленой повестки указывается, что «ни одна страна не должна сталкиваться с выбором между бедностью и спасением планеты».

Также в коммюнике содержится и целый раздел, посвященный важности «восстановления принципа многосторонности» (в отличие от более популярного сейчас принципа развития в рамках региональных блоков или блоков дружественных друг другу стран). В этом контексте упомянуты реформа международных финансовых институтов (для повышения влияния развивающихся стран) и необходимость снижения долговой нагрузки. Блок же «технологической трансформации» посвящен развитию цифровой инфраструктуры как способу сокращения разрыва в уровнях развития.

Отдельно «двадцаткой» отмечена важность «открытой и прозрачной» торговой системы с ВТО «в ее центре», а также необходимость борьбы с протекционизмом и нерыночными практиками. В документе содержится и обещание «работать над прогрессом» в рамках 13-й министерской конференции организации — заметим, Индия и США в июне договорились о разрешении шести споров в рамках ВТО, на саммите было снято и последнее из разногласий, касающееся фитосанитарных ограничений на ввоз некоторых видов продовольствия из США. Возможности же «принудительного» разрешения споров сейчас заблокированы — апелляционный орган ВТО не может выносить новые решения из-за нехватки судей (это следствие конфликта США и Китая в рамках организации) — это мешает имплементации решений судебной инстанции ВТО. Участники «двадцатки», впрочем, призвали друг друга к реформе организации, климатические же требования, касающиеся торговли и инвестиций, должны быть «взаимоподдерживающими», не нарушающими требования ВТО и международные договоренности в области климата.

Заметим, как и БРИКС, «двадцатка» по итогам саммита расширила свой состав участников — 21-м членом организации станет Африканский союз (объединяет 55 африканских стран).

Объединение стало второй после Евросоюза региональной организацией, которая получила статус члена G20. Глава МИД РФ Сергей Лавров, представлявший российскую сторону на переговорах, заявил, что в перспективе такой же статус может быть рассмотрен и для ЕАЭС как «важного регионального объединения», но такой сценарий в текущих условиях вряд ли будет поддержан участниками.

Управляющий директор по международному многостороннему сотрудничеству и интеграции РСПП, координатор участия российского бизнеса в «деловой двадцатке» Сергей Михневич отмечает, что едва ли не ключевой чертой итогового документа индийского председательства стали множественные отсылки на необходимость учета национальной специфики при реализации принятых решений. Еще один интересный момент — акцент на восстановлении многосторонности в международном взаимодействии. Соответствующие разделы могли бы быть еще более усилены. Но и согласованные пассажи в текущих условиях — большое достижение, полагает господин Михневич, добавляя, что более нейтральный характер документа в целом соотносится с позицией бизнеса и рекомендациями В20.

В том же, что касается климатического регулирования, ранее в G20 преобладал «гиперамбициозный» подход, более согласующийся с позицией развитых стран, в том числе в отношении европейского трансграничного углеродного налога. В декларации закреплен более прагматичный взгляд: траектории у ЕС и условного Конго не могут быть одинаковыми.

В практическом плане для российской стороны актуальна и более широкая трактовка обеспечения продовольственной безопасности: поставок не только продовольствия и удобрений, но и прочих ее составляющих, включая, например, средства доставки или обработки/приготовления продукции АПК, заключает эксперт.

Татьяна Едовина