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Коммерсантъ FM
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Лула да Силва: Путина не арестуют в Бразилии, несмотря на ордер МУС

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что лично посетит Россию для участия в саммите БРИКС в 2024 году. Он также выразил надежду, что президент России Владимир Путин совершит ответный визит в Бразилию в следующем году на саммит G20. Лула да Силва подчеркнул, что несмотря на членство Бразилии в Международном уголовном суде (МУС) Владимира Путина не арестуют.

Лула да Силва и Владимир Путин

Лула да Силва и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лула да Силва и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию. После этого, я надеюсь, все участники приедут на саммит G20 в Бразилию и почувствуют атмосферу мира, увидят, что нам нравится оказывать гостям теплый прием»,— сказал президент в интервью телеканалу Firstpost.

Журналистка обратила внимание, что Бразилия ратифицировала Римский статут МУС, а значит обязана выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. «Уверен, что Путин может спокойно приехать в Бразилию. Пока я являюсь президентом Бразилии, его не арестуют. Никого в Бразилии не арестуют без разрешения властей»,— сказал Лула да Силва и отметил, что этот вопрос необходимо рассматривать с позиций защиты государственного суверенитета Бразилии.

В саммите БРИКС, который проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), президент России принял участие дистанционно. Такое решение было обусловлено тем, что ЮАР также подписала Римский статут Международного уголовного суда. Делегацию России представлял глава МИДа Сергей Лавров.

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