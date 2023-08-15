В ЮАР рассказали о формате участия Путина в саммите БРИКС

Все лидеры стран БРИКС будут участвовать в саммите организации в ЮАР лично, кроме Владимира Путина. Это подтвердил РБК посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал. Он рассказал, что господин Путин по видеосвязи примет участие во всех сессиях БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. В первый день состоится бизнес-форум, лидеры стран обратятся к его участникам на заключительной сессии вечером. После этого главы государств БРИКС встретятся друг с другом на закрытой сессии.

23 августа — основной день саммита, он разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая,— около двух часов. На ней больше участников, в том числе представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. В конце лидеры БРИКС примут итоговую декларацию.

На вопрос о том, будет ли Владимир Путин участвовать во всех сессиях, шерпа ЮАР ответил утвердительно. «Да, он присоединится к встрече вечером 22 августа, будет участвовать в закрытой и открытой сессиях 23 августа»,— сказал господин Суклал.

От России на саммит приедет глава МИД Сергей Лавров. Господин Путин решил не ехать из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте. По версии суда, президент РФ и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

Лаура Кеффер