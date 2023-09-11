Испанский производитель игрушек IMC Toys судится с уральскими предпринимателями

Испанская компания по производству детских игрушек IMC Toys подала иски в Арбитражный суд Свердловской области к уральским предпринимателям. Согласно картотеке суда, акционерная компания Ай-Эм-Си Тойз (IMC. TOYS, SOCIEDAD ANONIMA, Барселона) 8 сентября подала три исковых заявления к Ольге Воложаниной, Елене Копыловой, Сергею Сурину и Анжеле Кузьминой. По всем делам сумма исковых требований составляет 10 тыс. руб. Еще два иска были поданы уже 11 сентября.

Всего за 2023 год компания подала 33 иска в свердловский суд. Иски подавались, как к ИП, так и к судебным приставам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Согласно материалам дела, которое рассматривалось летом этого года, IMC Toys подает иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Например, в июне компания отсудила 50 тыс. руб. у индивидуального предпринимателя Евгении Аннаменглиевой. Такую сумму взыскали в качестве компенсации за нарушение исключительных имущественных прав «на произведение изобразительных искусств». В материалах дела речь идет о куклах Cry Babies «Нала», «Леди», «Кони» и «Дотти».

Подобные иски от иностранных и отечественных компаний к предпринимателям не редкость. Как правило, судебные споры возникают, когда предприниматели продают игрушки или одежду с изображением персонажей, авторские права на которые принадлежат крупным компаниям. Так, в этом году британский правообладатель «Свинки Пеппы» и анимационная студия «Мельница» подавали несколько исков к свердловским предпринимателям. New Balance и Puma также судятся с уральцами за из-за нарушения авторских прав.

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