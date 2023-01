Мультики защищают в суде

Студия анимационного кино «Мельница» судится с предпринимателями из Свердловской области из-за нарушений исключительных прав на товарные знаки и произведения (персонажи мультфильмов). Только в 2023 году студия подала три иска к частным лицам. По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области за 2022 год было подано более 200 исков. Согласно трем последним заявлениям, сумма исковых требований по каждому делу составляет 50 тыс. руб. В конце прошлого года «Мельница» выиграла суд у свердловского предпринимателя за использование изображения героев из мультфильма «Барбоскины». По мнению юристов, в большинстве подобных дел позиция правообладателя выигрышная.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Известная российская студия анимационного кино «Мельница» 17 января подала три исковых заявления к частным лицам из Свердловской области. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заявления с исковыми требованиями 50 тыс. руб. были поданы к Хаялу Алиеву, Маъруфжону Газиеву и Петру Зайкину. Согласно сервису Kartoteka.ru, указанные граждане ведут торговую деятельность. Помимо исковых заявлений, поданных в 2023 году, согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области по итогу 2022 года было подано более 200 заявлений от данной студии. По России зарегистрировано еще большее количество.

Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат, младший партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис, согласно данным из открытых источников общая сумма предъявленных исковых требований «Мельницы» составляет 461 млн. руб.

Студия анимационного кино «Мельница» была создана в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов. Согласно данным сайта компании, первым анимационным проектом студии, вышедшим на экраны, стал сериал «Приключения в Изумрудном городе», созданный в 1998 году. Студия известна по серии мультфильмов про богатырей Алешу Поповича, Илью Муромца и Добрыню Никитича. А также мультипликационными фильмами «Лунтик», «Барбоскины» и другие. Согласно сервису Kartoteka.ru, бенефициарами студии являются кинокомпания «СТВ», Александр Боярский и Валентин Васенков.

Как рассказал «Ъ-Урал» партнер и руководитель практики цифрового права и защиты репутации АБ «А-ПРО» Антон Воробьев, большая часть исков «Мельницы» направлена как раз на взыскание компенсаций за нарушение исключительных прав на персонажей студии. По словам Дениса Крауялиса, «Мельница» судится за авторские права на изображение «Лунтика», «Милы» из анимационного сериала «Лунтик и его друзья», героев популярного детского анимационного сериала «Барбоскины», а также, например, изображений «Добрыни Никитича» из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и др. Так, в конце прошлого года Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск «Мельницы» к Садъдулло Курбонову. Согласно мотивированному решению, студия судилась за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Малыш» и «Роза» — это персонажи мультфильма «Барбоскины». Изображения героев были нанесены на одежду, которую реализовывал предприниматель. В итоге суд взыскал с господина Курбонова 50 тыс. руб.

Господин Воробьев отметил, что в большинстве случаев требования предъявляются к розничным предпринимателям, которые продают одежду, выпечку, игрушки, канцелярскую продукцию с изображениями персонажей. «По всей видимости, “Мельница” приступила к защите своих прав только сейчас, хотя персонажи других компаний — и российских, и зарубежных (“Маша и медведь”, “Фиксики”, “Смешарики”, “Свинка Пеппа”) регулярно становятся предметом подобных споров на протяжении последних 10 лет»,— прокомментировал он. Напомним, британская компания Entertainment One UK Ltd, которой принадлежат эксклюзивные права на бренды «Свинка Пеппа», Nerf, My Little Pony, Transformers и другие, в октябре 2022 года подала в Арбитражный суд Свердловской области 14 исков за нарушение авторских прав к индивидуальным предпринимателям, которые занимаются торговлей одежды и прочих товаров.

Всего с июля по октябрь 2022 года Entertainment One UK Ltd подала к свердловским предпринимателям 115 аналогичных исков против предпринимателей и организаций, но с разным исковым требованием — от 10 до 60 тыс. руб.

Претензий и выплат фактически гораздо больше, чем отражено в картотеке, считает адвокат, старший юрист BGP Litigation Анастасия Дудко. «Многие предприниматели подписывают досудебные соглашения и добровольно выплачивают компенсацию в согласованном сниженном размере. В большинстве дел позиция “Мельницы” выигрышная — зафиксирован факт нарушения, очевидно сходство товаров ответчиков с персонажами “Мельницы” и их словесными товарными знаками. По таким массовым искам мы чаще рекомендуем доверителям заключать соглашения с правообладателем, поскольку шансы на победу ответчиков в таких делах низкие»,— резюмировала госпожа Дудко.

Мария Игнатова