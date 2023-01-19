«Это минное поле, где можно по факту оказаться нарушителем»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часто правообладатели судятся из-за бренда «Маша и Медведь»

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Часто правообладатели судятся из-за бренда «Маша и Медведь»

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Дела со студией «Мельница» — пример явления серийных исков по массовой защите интеллектуальных прав. В данной категории выступают разные ответчики, заявляются относительно небольшие суммы компенсации от разных правообладателей, но сюжет и фабула дел типичны. Часто, например, как у «Мельницы», идет защита прав на персонажей аудиовизуальных произведений — мультфильмов. Одним из первопроходцев по данной практике являлся такой истец, как НП «Эдельвейс», который действовал в защиту бренда «Маша и Медведь». Аналогичные иски были по «Смешарикам», «Свинке Пеппе».

В прошлом году было нашумевшее дело — Арбитражный суд Кировской области отказал британскому правообладателю Entertainment One в защите интеллектуальных прав на героев мультсериала «Свинка Пеппа» в связи с недружественностью страны.

Типовая история данных исков следующая: персонаж мультфильма рассматривается, как самостоятельный объект авторского права. При этом такие правообладатели имеют дополнительную правовую охрану персонажей путем регистрации товарных знаков. Как правило, в розничной продаже приобретается какой-то товар с изображением персонажа либо сам по себе персонаж в виде детской игрушки. Использование изображения на товаре квалифицируется правообладателем, как двойное нарушение: с одной стороны нарушены авторские права на персонаж, а с другой, права на товарный знак. Сам товар, из-за которого подаются иски, может стоить сущие копейки. Например, недавно нам клиенты принесли претензию на товар с определенным изображением. Стоимость товара 28 руб., а сумма претензии — 50 тыс. руб. за объект. Сумма компенсации по закону определяется, как минимум, 10 тыс. руб. за каждый объект, но правообладатели естественно просят больше.

Характер этих споров, как правило, заключается в том, что доказательство продажи товара у правообладателя имеется на руках. Для этого привлекаются специально обученные люди, которые занимаются этим профессионально: ходят по магазинам, совершают контрольные закупки, снимают видео, собирают чеки. Соответственно, отвертеться от того, что товар был реализован, в большинстве случаев для предпринимателей затруднительно.

Розничному продавцу очень сложно доказать правомерность использования изображения персонажа или товарного знака даже если по факту товар не является контрафактным.

В законе есть такое понятие, как исчерпание права. Если товар был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия, то дальнейшие перепродажи этого товара допускаются без согласия правообладателя. То есть, если товар не контрафактный, его можно спокойно купить оптом и перепродавать.

Но если придет претензия от правообладателя — «это контрафакт», то на продавца возлагается бремя доказывания. И конечный продавец не всегда имеет возможность доказать оригинальное происхождение товара. Поэтому у судов чаще всего сомнений по данным искам не возникает и в большинстве подобных споров задача защиты от иска заключается в минимизации ущерба для предпринимателя — путем обоснования необходимости снижения заявленной ко взысканию компенсации. При грамотной правовой поддержке можно обосновать завышенный характер заявленного требования и свести размер взыскания к символической сумме.

Массовая подача таких исков фактически является самостоятельным видом бизнеса. С одной стороны, правообладатели сами заинтересованы в устранении с рынка контрафакта, но есть и отдельная финансовая мотивация их юридических представителей, которые работают по данным делам за так называемый «гонорар успеха».

Сумма компенсаций, взысканных с предпринимателей, потом в полном или частичном объеме выплачивается таким юристам. Поэтому чем больше суды этих исков удовлетворят и чем больше будут суммы присужденных компенсаций, тем больший доход получат юридические представители.

Если по отдельным делам суммы невелики, то за счет массовости таких исков доход получается существенный. Как говорят: с миру по нитке — голому рубаха.

Правообладатель может требовать изъять контрафактный товар из оборота. Но в данных случаях, поскольку юристы правообладателей работают за «гонорары успеха», то они не заинтересованы в каких-то иных требованиях, кроме денежных компенсаций. Поэтому все эти массовые иски характеризуются тем, что заявляется исключительно требование о взыскании компенсации.

Никто в таких делах с бедного ИПэшника не требует прекратить деятельность по реализации контрафактного товара, наоборот подобные истцы заинтересованы в том, чтобы осуществлялась повторная продажа, так как могут еще раз ее зафиксировать и еще раз взыскать компенсацию. При повторном нарушении можно говорить, что это злостный нарушитель, и взыскивать гораздо большую сумму.

Как быть предпринимателям? У нас существует стандарт осуществления предпринимательской деятельности, которая по своей природе носит рисковый характер. Предприниматель в обороте должен действовать с необходимой степенью заботливости и должной осмотрительности, осуществлять необходимые проверки.

Глобальная проблема в том, что полностью устранить все риски невозможно. Это минное поле, где можно по факту оказаться нарушителем чужого авторского права. Предприниматель может об этом узнать, только когда получит соответствующую правовую претензию.

Несмотря на то, что полностью исключить вероятность привлечения к ответственности за нарушение чужих интеллектуальных прав нельзя, при осуществлении предпринимательской деятельности необходимо внимательно относиться к ассортименту реализуемых товаров, интересоваться источником их происхождения, особенно когда на товарах размещены изображения известных мультипликационных персонажей.

В том случае, если оказалось, что нарушение все-таки было допущено, сформированное правовые позиции Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ в большинстве подобных дел позволяют обосновать снижение заявленных правообладателями ко взысканию компенсаций. Однако для этого необходимо привлечение квалифицированной юридической помощи. Бывает и так, что правообладатель одерживает Пиррову победу, поскольку по итогу спора с него взыскивается сумма судебных расходов на оплату услуг представителей ответчика, превышающая размер взысканной с того компенсации.

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