New Balance и Puma подали иски к екатеринбургским предпринимателям

Американский производитель спортивной одежды New Balance Athletics, INC подал исковые заявления к екатеринбургским предпринимателям. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, за 2023 год компания подала 14 исковых заявлений, всего насчитывается 25 исков. Последнее было подано 24 июля к Кадридину Умарову, сумма исковых требований составляет 100 тыс. руб.

Согласно материалам суда, почти все иски одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви, предъявлены за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Так, например, в одном из материалов судебного дела говорится, что деньги пытаются взыскать за нарушение исключительных прав, совершенное ответчиком в торговой точке в ТЦ «Дирижабль», «путем предложения к продаже и реализации товара, обладающего признаками контрафактности».

Немецкая компания PUMA SE, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды также подала несколько исков к уральским предпринимателям. Всего в картотеке Арбитражного суда Свердловской области размещено 19 дел. Они также касаются компенсации за нарушение исключительных прав.

Из-за нарушения исключительных прав с уральскими предпринимателями судятся также зарубежные и российские мультипликационные студии. Так, свои права в суде отстаивает студия анимационного кино «Мельница». Она судится за авторские права на изображения героев мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и др. А также британский правообладатель «Свинки Пеппы».

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