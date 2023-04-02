Британский правообладатель «Свинки Пеппы» подал 16 исков к свердловским предпринимателям

В Арбитражный суд Свердловской области с начала года поступило 16 исковых заявлений от британской компании Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед), которая обладает интеллектуальными правами на героев мультсериала «Свинка Пеппа» к уральским предпринимателям. Согласно картотеке, первое исковое заявление было подана 20 января, а последнее 31 марта. По итогу 2022 года в картотеке свердловского суда числится 141 исковое заявление.

Суммы исковых требований по заявлениям, которые были поданы в этом году, составляют от 10 до 100 тыс. руб. Согласно уже рассмотренным делам, зарубежная компания пытается взыскать компенсации за нарушение исключительных прав. Так, в одном из материалов дела говорится, что у предпринимателям была куплена детская игрушка — свинка Пеппа за 510 руб. За это с индивидуального предпринимателя взыскали 20 тыс. руб. В другом разбирательстве, где речь шла также о покупке игрушек, взыскано 80 тыс. руб. Помимо свинки Пеппы, в деле шла речь о нарушении авторских прав на следующие произведения изобразительного искусства: «Поросенок Джордж», «Крольчонок Ребека», «Пони Педро», «Киска Кенди», «Щенок Дэнни».

Но существует и иная практика. Так, в прошлом году Арбитражный суд Кировской области отказал британскому правообладателю Entertainment One в защите интеллектуальных прав на героев мультсериала «Свинка Пеппа» в связи с недружественностью страны.

Помимо британской компании свои права на мультипликационных героев отстаивает в суде и российская студия анимационного кино «Мельница». Студия судится за авторские права со свердловскими предпринимателям на изображения героев мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и др.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Мультики защищают в суде».

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