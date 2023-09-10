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Коммерсантъ FM
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На самом Дели

Что участники саммита G20 предпочли украинской повестке

Саммит лидеров G20 завершился подписанием итоговой декларации без осуждения военных действий России на Украине. Страна-председатель Индия после бурных дебатов добилась принятия документа, который фокусируется не на российско-украинском конфликте, а на проблемах развития, обеспечения стабильности и роста мировой экономики. Принятые в Дели решения возвращают «двадцатке» утраченную ею роль антикризисного управления. В Москве итоги саммита G20 в Дели рассматривают как успех, достигнутый благодаря активности участников от Глобального Юга.

Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден несколько по-разному смотрят на трудный компромисс, достигнутый на саммите G20

Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден несколько по-разному смотрят на трудный компромисс, достигнутый на саммите G20

Фото: Kenny Holston / AP

Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден несколько по-разному смотрят на трудный компромисс, достигнутый на саммите G20

Фото: Kenny Holston / AP

Итоговая декларация двухдневного саммита лидеров двадцати ведущих мировых экономик представляет собой объемный документ, состоящий из 10 разделов и 83 пунктов, объединенных девизом «Одна земля, одна семья, одно будущее».

Этот пространный, как «Махабхарата», документ, авторство проекта которого принадлежит команде председателя G20 премьер-министра Индии Нарендры Моди, подробно описывает ключевые проблемы современного мира — от вопросов продовольственной безопасности и загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами и выбросами углеводорода до новых вызовов, связанных с использованием искусственного интеллекта, с терроризмом и отмыванием денег.

«Наша встреча проходит в ключевой момент истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее наших народов и нашей планеты. Руководствуясь философией жизни в гармонии с окружающей нас экосистемой, мы предпринимаем конкретные действия для решения глобальных проблем»,— с эпической витиеватостью описывает значение саммита G20 в индийской столице итоговая декларация.

Главным же, кардинальным отличием этого документа от других деклараций и заявлений, принятых ранее на различных международных площадках после начала специальной военной операции на Украине, стал даже не его внушительный объем.

Несмотря на то что в год индийского председательства в G20 на министерских встречах не утихали скандалы в связи с разногласиями по Украине, на самом саммите ничего подобного не было. Украинская тема «утонула» в сформулированной организаторами необъятной глобальной повестке, а упоминание главного раздражителя мировой политики в итоговой декларации оказалось предельно обтекаемым и свелось к одному пункту 8.

Этот пункт, утвержденный после бурных дебатов, выглядит так: «Что касается войны на Украине, то, вспоминая дискуссию на Бали, мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и Генеральной ассамблеей ООН, и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте. В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силы или ее применения с целью территориального приобретения вопреки территориальной целостности, суверенитету или политической независимости любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы».

Примирительная развязка главной интриги индийского председательства в G20 стала неожиданностью для многих.

Учитывая отсутствие лидеров России и Китая на саммите «двадцати», в связи с чем Москву в индийской столице представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а Китай — премьер Госсовета Ли Цян, западные СМИ изначально стали продвигать версию о том, что президент США Джо Байден и его европейские союзники воспользуются этим для утверждения собственных формулировок. Как ожидалось, они попытаются включить в документ тезис об «агрессии» России, который был вписан в декларацию предыдущего саммита G20 в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали.

По информации ссылающейся на дипломатические источники британской газеты Financial Times, против упоминания украинского конфликта как «войны» изначально выступали США и их западные союзники, требуя использовать прежнее определение конфликта как «агрессии Российской Федерации против Украины».

G20 призывает к многостороннему решению глобальных проблем

Однако индийский шерпа в G20 Амитабх Кант еще до начала саммита предупредил, что его страна предпринимает все возможные усилия для того, чтобы «все участники, включая Россию, Китай и страны “Группы семи”, были довольны тем, что в документе отражены их точки зрения». В связи с этим, по информации газеты The Times of India, согласование итоговой декларации заняло более 150 часов интенсивных переговоров.

«Страны “семерки”, прежде всего США, Великобритания, Германия и Франция, оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах “двадцатки” своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины»,— заявили накануне решающего обсуждения в МИД РФ, отметив, что ранее Индия «отвергла требования Запада по приглашению Украины».

Свое нежелание обсуждать Украину председательствующая индийская сторона изначально обосновала тем, что G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий.

Достижению трудного компромисса, позволившего сгладить противоречия по Украине и сосредоточиться на объединительной мировой повестке, как ее понимают в Дели, способствовали усилия индийского премьер-министра Нарендры Моди, принявшего активное личное участие в форуме. Хозяин саммита встречал гостей у входа в зал заседаний столичного выставочного комплекса «Прагати Майдан» традиционным индийским приветствием «намасте», напоминающим молитвенный жест со сложенными ладонями.

С каждым из гостей Нарендра Моди сделал совместное фото на фоне реплики колеса Сансары из посвященного индийскому богу Солнца Сурье знаменитого храма Конарка в штате Одиша — символа непрерывности и цикличности событий. Облаченный в солнцезащитные очки президент США Джо Байден стал единственным лидером, которому господин Моди на приветственной церемонии отдельно указал на колесо храма Конарка и рассказал о его значении в индийской культуре.

В отсутствие лидеров России и Китая на саммите G20 Запад готовился реализовать свою повестку

Вечером накануне саммита Джо Байден и Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. «Лидеры выразили свое удовлетворение значительным прогрессом в реализации прорывных договоренностей, достигнутых в ходе исторического визита премьер-министра Моди в Вашингтон в июне 2023 года»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по итогам встречи. Как следует из заявления, Вашингтон и Дели договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны, ядерной энергетики, технологий и в космосе, а также подтвердили важность формата четырехстороннего диалога QUAD (в него входят Индия, Австралия, США, Япония) для поддержания «свободы и устойчивости» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Контакты Нарендры Моди с Джо Байденом и другими западными лидерами, судя по всему, и позволили избежать скандала при принятии итоговой декларации, текст которой был согласован уже в первый день работы саммита.

«В самом начале второй сессии премьер-министр Моди объявил самую главную новость о том, что была согласована декларация “Группы двадцати”»,— сообщила журналистам шерпа G20 от России Светлана Лукаш после двух субботних заседаний.

Бала Венкатеш Варма о новой интриге в отношениях Дели с Вашингтоном и Москвой

Бала Венкатеш Варма о новой интриге в отношениях Дели с Вашингтоном и Москвой

«Многие годы в “двадцатке” доминировала повестка Запада, начиная с финансовых вопросов и заканчивая вопросами мира и безопасности. Сейчас все изменилось»,— отметила госпожа Лукаш, по словам которой в ходе делийского саммита G20 «стояла задача переломить тот крен, который всегда существует в международных организациях и международных форматах, в интересах Запада». По ее словам, добиться этого удалось прежде всего за счет коллективной позиции стран БРИКС и ряда других партнеров.

«Мы все, как члены “Группы двадцати”, договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру»,— резюмировала Светлана Лукаш, уточнив, что речь идет не только о развивающихся странах, но и странах Запада.

Между тем в Киеве не скрывали разочарования. «Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время “Группе двадцати” нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию»,— отметил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«“Двадцатка” переживает, я бы сказал, некую внутреннюю реформу»,— заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции саммита G20.

По его словам, прежде всего это проявилось в «существенной активизации членов “Группы двадцати” от Глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов».

«Развивающиеся страны на этом саммите были гораздо более консолидированы, гораздо более настойчивы в продвижении своих справедливых требований. При этом никто не выступает за то, чтобы эти требования соблюдались в ущерб Западу. Все заинтересованы в том, чтобы работать вместе»,— резюмировал Сергей Лавров.

Анастасия Домбицкая, Дели; Сергей Строкань

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