Яхты швартуются в Сочи

В Сочи ожидают повышенный спрос на стоянку яхт в бархатный сезон. Показатель уже вырос на 20-30% по сравнению с осенью 2022 года. Об этом сообщили в черноморском яхт-клубе Sochi Grand Marina. При этом летом швартовочные места были заполнены на 90%. По словам экспертов отрасли, это было связано с тем, что из-за санкций многие яхты возвращались из-за границы в Россию. В Ассоциации развития яхтенного туризма и марин заявляли, что летом на побережье не хватало до 10 тыс. швартовочных мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

И недостаточность инфраструктуры — главная проблема для отрасли в Сочи, подтверждает председатель совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова:

«Интерес к владению яхтами и катерами в нашей стране всегда был велик. Наши соотечественники продолжают покупать иностранные лодки и содержать их на зарубежных парковках только по той причине, что у нас количество мест для стоянки не увеличивается в той степени, в которой есть потребность у рынка.

За неимением предложения будет расти стоимость на существующие места в маринах. Необходимость пассажирского вдольберегового сообщения тоже определяет этот дефицит, но это сообщение невозможно наладить по той же причине — из-за отсутствия стоянок.

Как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом или двумя годами ранее? С развитием интереса к внутреннему туризму планомерно растет интерес и к посещению черноморских курортов, исторических городов, которые расположены на Волге. И по сегодняшней динамике средств размещения, отелей тоже не хватает в сезон. В Сочи отели полностью заняты, потому что запланировано большое количество мероприятий, в сентябре будут проводиться несколько регат подряд.

Отрасль сейчас сталкивается с дефицитом инфраструктуры, это не только места для стоянки яхт и катеров, но и возможность обслуживания, заправки. Например, в сочинской марине — лучшей в России — нет полноценной заправки, мест для размещения экипажей, для обслуживания экипажей как сотрудников этой отрасли, баз, где можно проводить ремонт».

Впрочем, управляющий партнер Burevestnik Group Андрей Бойко считает, что спрос на стоянку в этом году существенно не увеличился. И факторов для серьезного роста в будущем также недостаточно, настаивает эксперт:

«Высокий сезон, марина заполнена по плану. Осенью и зимой спрос традиционно снижается, потому что летний ажиотаж связан с тем, что активизируется туристическое движение. Владельцы начинают путешествовать, и поэтому лодки куда-то приходят. Сочинская марина —единственная на сегодняшний момент, которая может принимать достаточное количество яхт и обеспечивать комфортную стоянку. К осени, к зиме спрос уменьшится, он вернется на постоянную составляющую, когда лодки будут просто ждать следующего сезона.

Для того чтобы спрос вырос на 20-30% флот должен вырасти на 20-30%, а пока такой тренд не наблюдается. Флот не растет, и глобальных предпосылок к этому я лично не вижу».

К 2030 году число объектов яхтенной инфраструктуры на Азово-Черноморское побережье должно увеличиться до 44. Из них семь возведут в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. На побережье в Сочи планируют создать 10 яхтенных марин. Реализация первых четырех проектов оценивается в 1 трлн руб.

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Елена Тюленева