Яхты не находят себе места

В России практически закончились места для яхт. Дефицит марин наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области и Сочи, пишет РБК. В популярных яхт-клубах забронированы почти все стоянки до конца лета. Игроки рынка связывают тенденцию в том числе с возвращением некоторых судов из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Например, в Сочи, куда идут яхты из Турции, не хватает 10 тыс. мест, рассказала вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова: «Дефицит инфраструктуры для вдольберегового сообщения на Азово-Черноморском побережье очень большой. Если говорить про защищенные акватории для маломерного флота, фактически их две. Соответственно, в современных оснащенных стоянках, наверное, 90-процентная потребность.

Во всем мире есть инфраструктура: в Турции сотни марин, в 80-е годы построили более 100 марин единовременно. Франция, Италия, Испания, Греция, Хорватия — везде они создаются. Ежегодно строится около 20-25 марин во всем мире. У нас за последнее время не возвели ни одной. Сейчас ведется модернизация двух».

Дефицит стоянок для яхт в Санкт-Петербурге в меньшей степени связан с приходом судов из-за границы, отмечают игроки рынка. Движение по Финскому заливу для многих яхт из европейских стран недоступно, отмечает управляющий партнер Burevestnik Group Андрей Бойко. Он объясняет нехватку мест высоким сезоном:

«Возможно, речь идет о крупном флоте — больше 50 м. В Питере такие стоянки есть только в Санкт-Петербургском порту. В разделе более мелкого такого большого дефицита нет. Страны ЕС достаточно жестко ограничивают движение маломерного яхтенного флота, который попал под санкции, поэтому говорить о том, что из Европы лодки возвращаются северным путем в Россию, наверное, преждевременно.

В самый пик сезона, особенно на севере, довольно много водных туристов. Поднялись туда для того, чтобы посмотреть на белые ночи, и, вполне возможно, некоторый дефицит возник именно из-за этого».

В Московской области дефицит мест скорее заметен в отдельных категориях. Например, проблемы могут возникнуть при поиске обогреваемой марины или места для крупногабаритной яхты, рассказал “Ъ FM” генеральный директор компании «Подмосковная ривьера» Алексей Михеев: «Какие-то центральные клубы, самые популярные, заняты. Яхту в 25 м не везде поставишь. Такие суда для Москвы редкость. Тут основной контингент — люди, у которых флот, допустим, до 15 м.

У нас же все ограничивает высота мостов, линий электропередач и глубина. Большие лодки с существенной осадкой редкость. А мелких судов очень много, как и стоянок. Дефицит есть только в выборе зимней теплой стоянки, береговых эллингов. Есть флот, который приходит из Турции, к примеру, привозит лодки, но он, как правило, остается на Черном море. Тех, кто проходит дальше, до Москвы, не так много».

В феврале 2022-го доля российских покупателей на рынке яхт длиной более 40 м составляла 9%, это второй показатель после США, подсчитывали аналитики SuperYacht Times. После начала военных действий на Украине в Европе были задержаны или арестованы более 10 судов, связанных с российскими бизнесменами, общей стоимостью свыше $2 млрд.

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Дарья Фоменко