Яхты уходят от проблем

Бизнес заинтересовался судостроением: как выяснил “Ъ FM”, все больше частных инвесторов смотрят теперь на российские верфи и готовы строить марины и инфраструктуру на Дальнем Востоке и в Калининграде. Участники рынка уверены — яхтингу в России быть, так как на фоне европейских санкций возможностей стало больше, и отечественные круизные суда начали заказывать не только парусные школы, но и частные клиенты. Сколько стоит построить лодку в России и стать ее капитаном? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

От члена экипажа до капитана судна — только в Москве существуют десятки яхтенных школ. Стоимость обучения начинается от 30 тыс. руб., а для получения международного сертификата управления нужно закладывать 150–200 тыс. руб. Этот вариант уже подразумевает практику за границей.

Если верфи отказываются работать с российскими клиентами, то европейские парусные школы вне политики, говорят участники рынка. И в ту же Черногорию и Хорватию по-прежнему ездят повышать квалификацию. Вместе с тем на международный рынок зашли и российские игроки, рассказал основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин:

«Мы в Объединенных Арабских Эмиратах запустили филиал, привезли туда десять лодок. Там здорово то, что есть контрсезонность в сравнении с Россией. Поэтому инструкторы на несколько месяцев переезжают в Дубай, это удобно и клиентам. В этом случае мы используем как собственный флот, так и арендованные суда. Все же хотят ходить на новых лодках, но у нас в стране с этим тяжеловато.

Задача понятна, надо создавать производство внутри России. Периодически к нам приходит крупный бизнес и что-то предлагает, в частности, заниматься производством лодок и развитием инфраструктуры на воде, строить марины».

Производителей в России немало: «Ракета-Яхтс», «Рыбинская верфь», RusSea, MX Boats, «Ушаковская верфь», Velvette… Раньше частные клиенты предпочитали им европейские компании. Сейчас рынок закрыт, и отечественные судостроители принимают заказы не только о парусных школ, но и от бизнеса.

Прогулочные катера без кают на пятерых пассажиров стоят в районе 1 млн руб., мини-яхты длиной в 6 м — от 3–4 млн руб. Европейские аналоги — на 30–40% дороже.

Из заказов этой недели — хаусбот — плавучий дом за 20 млн руб. Собеседник “Ъ FM” делится, что строить судно будут два с половиной года, затем заказчик планирует перегнать его в Дубай.

Что касается интерьеров, то проблем с ними нет: с Россией по-прежнему работают итальянские дизайнеры, а вот с комплектующими другая история, поделился владелец Baikal Yachts Group Сергей Гмыра:

«Мы попали под персональные санкции в связи с контрактом с нидерландской компанией Vetus. За границей застряли валы и винты. Мы очень долго их ждали, потом пришлось купить детали в другой стране. То же самое и с яхтой: заказывали валовую линию, винты и рулевой комплекс в Англии, они отказались.

Сейчас комплектующие берем в основном в Италии. Чуть дольше, но поставки идут.

Вместе с тем интерес к тому, что строится в России, вырос в разы. В частности, в Казани строится верфь. Владельцы яхт, которые должны были обслуживаться за рубежом, сейчас ищут возможности для этого именно в России».

Внутри страны чаще покупают подержанные суда. Яхту или катер с каютой можно найти за 1 млн руб., это еще заокеанский флот возрастом в районе 20 лет. Только в Москве и области зарегистрировано 52 тыс. маломерных судов. Если умножить на три-четыре (по числу членов семьи), то это уже численность небольшого города, приобщенного к яхтингу.

Что касается запчастей, то ждать их теперь приходится по полгода, подчеркнул управляющий брокер чартерной компании «Подмосковная ривьера» Алексей:

«Многие суда стоят еще на берегу, хотя мы заказывали комплектующие для них еще в ноябре, когда даже навигация не закрылась. Запчасти стали дороже в три-пять раз. Есть Турция, страны Азии, откуда мы компоненты можем привозить, потому что там владельцев яхт гораздо больше, соответственно, и рынок запчастей, пускай даже и б/у, существует. Речь, в частности, идет о винтах, валах, электронных платах на управление двигателями. Со всем этим сложно. Но у нас есть хорошие программисты, которые могут перепрошить плату в Кимрах, перековать вал в Подмосковье, а в одном из яхт-клубов сделают винты».

Яхтенный сезон в Москве и области только открывается, но многие парусные и моторные лодки с размещением до десяти человек забронированы с апреля, при этом аренда этим летом обойдется дороже на 20% по сравнению с прошлым годом.

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