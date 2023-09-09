В Санкт-Петербурге открыто наследственное дело Евгения Пригожина

В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в результате крушения бизнес-джета. В качестве даты смерти в реестре указано 23 августа — день крушения Embraer Legacy 600 в Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная нотариальная палата Фото: Федеральная нотариальная палата

Cогласно данным реестра, наследственное дело открыто нотариусом Анатолием Акуленко из Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Евгению Пригожину принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Также он обладал 80% акций ООО «Ритм» и 49% российской кинокомпании «Аурум».

На борту разбившегося бизнес-джета помимо Евгения Пригожина находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Господин Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Причины крушения самолета неизвестны. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лусине Баласян