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Коммерсантъ FM
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Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Петербурга

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга 29 августа 2023 года в «закрытом формате». По данным источников «Ъ», согласно пожеланию родственников, прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище»,— говорится в сообщении Telegram-канала группы «Конкорд».

23 августа в Тверской области разбился бизнесджет Embraer. Через несколько часов после авиакатастрофы Росавиация сообщила, что в числе пассажиров был Евгений Пригожин.

27 августа Следственный комитет России сообщил о результатах молекулярно-генетической экспертизы. Она подтвердила гибель господина Пригожина и других пассажиров и членов экипажа — всего на борту находилось десять человек.

Чем известен Евгений Пригожин

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Евгений Пригожин имеет звание Героя России. Согласно протоколу, похороны людей с таким званием проходят с воинскими почестями: на церемонии присутствуют военный караул и оркестр, по итогам звучит салют холостыми патронами.

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