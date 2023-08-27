СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Проведены молекулярно-генетические экспертизы останков всех десяти погибших при крушении бизнес-джета Еmbraer в Тверской области, которое произошло 23 августа. По их результатам личности всех жертв авиакатастрофы установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В день крушения Росавиация сообщала, что в списке пассажиров числились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе»,— говорится в сообщении СКР.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Томин, Валерий Чкалов и Николай Матусеев. Указанные в списке члены экипажа — командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».