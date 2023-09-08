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Коммерсантъ FM
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В МИД России взывали посла Армении и вручили ноту протеста

В МИД России днем 8 сентября был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян в связи с «недружественными шагами» со стороны Армении в рамках трехсторонней договоренности Москвы, Еревана и Баку.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что послу было сделано «жестокое представление» из-за военных учений Армении с США, запуска ратификации римского статута и поездки супруги Пашиняна в Киев.

Российская сторона также выразила озабоченность в связи с задержанием блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Геворкяна, отмечается в сообщении. Послу Армении также была передана нота протеста из-за высказываний главы Нацсобрания Алена Симоняна в адрес представителя МИД Марии Захаровой.

7 сентября Следственный комитет Армении задержал Микаэла Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна на предварительные 72 часа. Следствие обвиняет господ Бадаляна и Геворкяна в незаконном обороте оружия. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, Мики Бадаляна похитили неизвестные люди в масках, а за сутки до этого блогер выступил с жесткой критикой армянского правительства за «антироссийскую политику».

1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Дата возможной ратификации не называлась.

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