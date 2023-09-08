Блогера Бадаляна и обозревателя «Sputnik» задержали в Армении на 72 часа

Следственный комитет Армении задержал пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна на предварительные 72 часа. Об этом сообщила адвокат журналиста Лиана Григорян.

Об их задержании стало известно накануне. Следствие обвиняет господ Бадаляна и Геворгяна в незаконном обороте оружия. «Сторона защиты считает, что они не имеют ничего общего с предъявленным обвинением»,— отметила адвокат (цитата по ТАСС).

Армянский СКР сообщал, что 6 и 7 сентября в Сюникской области в рамках уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 335 УК Армении) были арестованы семь человек. Подробности об остальных пяти задержанных неизвестны. Глава Россотрудничества Евгений Примаков утверждал, что Мики Бадаляна похитили неизвестные люди в масках, а за сутки до этого блогер выступил с жесткой критикой армянского правительства за «антироссийскую политику».

Лаура Кеффер