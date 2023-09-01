Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда, сообщили «Sputnik Армения» в пресс-службе кабмина страны.

Когда парламент Армении планирует рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута, не уточняется.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в рамках дела о незаконном вывозе детей с территории Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. 2 апреля вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сказал, что у Армении нет намерения арестовывать Владимира Путина в случае его возможного визита в страну.

Армения подписала договор о присоединении к Римскому статуту МУС в 1998 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции. Правительство Армении считает, что присоединении к Римскому статут позволит через Международный уголовный суд призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления» в Нагорном Карабахе.

Александр Кислов