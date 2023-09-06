Супруга премьера Армении поехала в Киев на саммит

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась с рабочей поездкой в Киев. Она посетит саммит первых леди и джентльменов, организованный женой президента Украины Еленой Зеленской. Его тема в этом году — психическое здоровье. Также, по информации СМИ, она привезет первую армянскую гуманитарную помощь Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Акопян и Никол Пашинян

Фото: Reinhard Krause / Reuters Анна Акопян и Никол Пашинян

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Саммит проходит третий год. Тема саммита в этом году — «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего». «Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах. Потому что они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья нет границ»,— отметила Елена Зеленская.

В этом году саммит примет жен и мужей лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, высокопоставленных женщин-чиновниц Евросоюза, известных журналистов и актеров. На саммите будет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, писатель Стивен Фрай.

По данным «Арменпресса», жена премьера также передаст Украине гуманитарную помощь. Отмечается, что это будет первая гуманитарная помощь, переданная Арменией с начала военного конфликта Украины с Россией.

Анастасия Ларина