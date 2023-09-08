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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию нового логотипа в России

Райффайзенбанк подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию новых торговых знаков. Об этом следует из бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности, обратило внимание Frank Media. В банке изданию сообщили, что обновили один из логотипов, чтобы расширить возможности товарных знаков.

Заявки на регистрацию поданы 5 сентября. На первых двух товарных знаках написано «R Bank» и «R Банк» в фирменных цветах группы Raiffeisen Bank International (RBI) — желтом и черном. На двух других — аналогичные надписи, но в черно-белом формате.

«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков»,— сообщили в пресс-службе банка в ответ на запрос Frank Media.

В феврале Минфин США начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с ее российским бизнесом. В марте Европейский центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России, сообщало Reuters со ссылкой на источники. В том же месяце банк сообщил о планах урезать деловую активность в России, а также продать местное подразделение или вывести его из структуры группы. В августе глава RBI Йоханн Штробль сообщил, что группа перенесла выделение российского бизнеса или его продажу на конец текущего года.

Financial Times со ссылкой на источники писало, что к февралю Райффайзенбанк обслуживал почти половину всех внешних платежей России. В марте Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных «спонсоров войны».

Олеся Павленко

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