Reuters: ЕЦБ требует от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации собеседников агентства, немедленно покинуть российский рынок ЕЦБ не требует, но настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в России. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения. Однако Raiffeisen Bank предоставлять такой план не намерен. Австрийские чиновники сочли действия ЕЦБ необоснованным вмешательством, отмечает Reuters.

Представитель Raiffeisen Bank рассказал, что банковская группа уже сократила кредитование в России, ускоряет оценку бизнеса и действительно изучает варианты «тщательно управляемого выхода» с российского рынка. На данный момент Raiffeisen Bank является наиболее важным западным банком в России, отмечает агентство. Он обслуживает около четверти всех переводов в евро в страну. При этом, по данным Financial Times, «дочка» Raiffeisen Bank International в России обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли.

В феврале Минфин США начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с ее российским бизнесом. В том же месяце Raiffeisen Bank International ограничил корреспондентскую сеть в России до пяти банков. По информации Der Standard, Raiffeisen Bank изучает возможность обмена с Сбербанком Райффайзенбанка (дочернее предприятие Raiffeisen Bank в России) на активы Sberbank Europe.

Милена Костерева