Группа Raiffeisen перенесла выделение российского бизнеса на конец 2023 года

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинула срок возможного spin-off (выделения в отдельный бизнес) российских активов на конец декабря. Об этом сообщил глава RBI Йоханн Штробль на конференц-звонке с аналитиками. Возможность продажи активов в России по-прежнему рассматривается, заявил также он.

«На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным»,— сообщил господин Штробль (цитата по «Интерфаксу»). Теперь RBI рассматривает конец декабря как новую дату потенциального spin-off, а также возможность продажи активов, заявил глава группы. Также он отметил, что группа находится в процессе «неформального исследования возможности одобрения» российскими властями такого решения.

Сейчас RBI ожидает, что в 2023 году портфель кредитов, без учета России и Белоруссии, повысится на 2%. В апреле—июне чистая прибыль группы упала до €578 млн по сравнению с €1,27 млрд годом ранее.

В мае агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах RBI передать свое российское подразделение — Райффайзенбанк — акционерам. В марте Европейский Центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России. Группа пообещала урезать деловую активность в стране и заявила о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Raiffeisen Bank International поставил блок».

Мария Федотова