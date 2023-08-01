Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа Raiffeisen перенесла выделение российского бизнеса на конец 2023 года

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинула срок возможного spin-off (выделения в отдельный бизнес) российских активов на конец декабря. Об этом сообщил глава RBI Йоханн Штробль на конференц-звонке с аналитиками. Возможность продажи активов в России по-прежнему рассматривается, заявил также он.

«На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным»,— сообщил господин Штробль (цитата по «Интерфаксу»). Теперь RBI рассматривает конец декабря как новую дату потенциального spin-off, а также возможность продажи активов, заявил глава группы. Также он отметил, что группа находится в процессе «неформального исследования возможности одобрения» российскими властями такого решения.

Сейчас RBI ожидает, что в 2023 году портфель кредитов, без учета России и Белоруссии, повысится на 2%. В апреле—июне чистая прибыль группы упала до €578 млн по сравнению с €1,27 млрд годом ранее.

В мае агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах RBI передать свое российское подразделение — Райффайзенбанк — акционерам. В марте Европейский Центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России. Группа пообещала урезать деловую активность в стране и заявила о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Raiffeisen Bank International поставил блок».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...