Футболистки назначили себе цену

Испанский женский футбол, уже больше двух недель пребывающий в центре скандала, вызванного тем, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы игрока национальной команды Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира, вновь напомнил о себе. Футболистки высшего дивизиона — Liga F — объявили забастовку. Они не выйдут на матчи двух первых туров чемпионата страны, который стартует уже в пятницу. Причина — финансовые разногласия с руководством лиги и клубов. Игроки требуют повышения минимальной зарплаты. В лиге уверяют, что удовлетворение их требований приведет турнир к коллапсу. Это уже не первый случай, когда футболистки требуют платить им больше. Ранее игроки женской сборной США после длительного противостояния добились того, чтобы их призовые уравняли с теми, что получают члены сборной мужской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Salado / Quality Sport Images / Getty Images Фото: Pedro Salado / Quality Sport Images / Getty Images

Испанский женский футбол, после того как сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира (20 августа испанки в финале первенства обыграли команду Англии с минимальным счетом), должен был пойти на подъем, но вместо этого, похоже, рискует увязнуть в череде скандалов. Первый случился вскоре после церемонии награждения чемпионок мира. На ней президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы игрока испанской команды Дженнифер Эрмосо. Это событие вызвало неожиданно мощный эффект в медиапространстве. Рубиалеса отстранили от работы, должности лишился главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда. Кроме того, Дженнифер Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру, и теперь ему грозят обвинения в сексуальном насилии.

Скандал с поцелуем все еще далек от завершения, а в испанском женском футболе уже разгорается новый. Ассоциация футболистов Испании (AFE) объявила, что намеченный на пятницу старт женского первенства страны не состоится, поскольку футболистки всех 16 команд Liga F (существует с 1988 года, но полностью профессиональной стала только год назад) согласились присоединиться к объявленной профсоюзом забастовке. В AFE заявили, что игроки не выйдут на матчи первого и второго туров первенства. Решения относительно бойкота других матчей будут приниматься в зависимости от того, как будет развиваться противостояние с руководством Liga F и боссами клубов.

Требование AFE сводится к увеличению зарплат игроков. Они, надо признать, не идут ни в какое сравнение с теми, что получают игроки мужской La Liga, где недостатка в миллионерах не ощущается.

В прошлом сезоне профсоюз и лига договорились, что минимальная зарплата футболисток составит €16 тыс. в год. Теперь игроки требуют поднять планку до €25 тыс. в год на нынешний сезон и до €30 тыс.— на следующий. «Наша задача добиться прогресса в переговорах и обеспечить справедливое и достойное обращение с футболистками»,— говорится в заявлении профсоюза.

В ответ в Liga F обвинили противную сторону в неконструктивной позиции, занятой во время переговоров. В заявлении лиги сообщается, что она предлагала повысить планку минимальной зарплаты до €18 тыс. в год с последующим, в течение трех сезонов, увеличением до €25 тыс. Кроме того, Liga F была готова улучшить условия декретных отпусков для спортсменок и предоставить финансовую поддержку для тех из них, кто пожелает получить образование. Позже лига согласилась поднять зарплатную планку до €20 тыс. сразу и до €23 тыс. впоследствии при условии, что это позволят сделать финансовые результаты команд. Но и такое предложение было отвергнуто. В лиге отметили, что просто не могут принять требования футболисток, поскольку в этом случае ей грозит коллапс, и заявили, что и впредь не будут поддаваться «безответственному давлению».

Женский футбол в Испании существенно отстает от мужского не только по зарплатам, но и по генерируемым командами доходам (впрочем, это справедливо и для других стран).

Достаточно сказать, что матчи первенства проходят ввиду низкого спроса на них у публики на чрезвычайно компактных стадионах. Самая большая из арен, используемых женскими командами, у «Севильи» — ее вместимость 8 тыс. зрителей, и она является частью тренировочного комплекса мужской «Севильи». Большинство же клубов Liga F выступают на стадионах вместимостью около 3 тыс. человек или меньше.

Учитывая, однако, современные тенденции, согласно которым гендерное уравнивание в зарплатах вполне может происходить вопреки экономической логике, нельзя исключать, что Liga F все же придется пойти на уступки. Тут можно вспомнить, как женская сборная США (на ее счету четыре выигранных чемпионата мира — рекордный показатель) несколько лет требовала от Федерации футбола США (USFF) уравнивания премиальных выплат с игроками мужской американской сборной и своего в итоге добилась. Отбиться функционерам федерации не помогло даже то, что женская сборная США на деле демонстрировала, что по качеству игры никак не может соревноваться с мужчинами. В 2017 году, например, состоялся товарищеский матч американок против юношеской (до 15 лет) команды «Далласа». Мальчики победили со счетом 5:2. Минувшим летом американки вышли на поле против валийского «Рексхэма» (выступал в четвертом по силе дивизионе первенства Англии) и уступили — 0:12. Тем не менее в прошлом году они добились урегулирования по поданному ими в 2019 году иску к USFF, даже несмотря на то что еще в 2020 году суд отклонил их доводы о дискриминации по половому признаку. USFF, столкнувшись с общественным давлением, согласилась выплатить футболисткам $24 млн (первоначальные запросы истиц были втрое больше) в качестве компенсации и впредь платить игрокам мужской и женской команд одинаковые премиальные.

Александр Петров