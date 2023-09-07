Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Футболистки назначили себе цену

Испанский женский футбол снова оказался в центре скандала

Испанский женский футбол, уже больше двух недель пребывающий в центре скандала, вызванного тем, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы игрока национальной команды Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира, вновь напомнил о себе. Футболистки высшего дивизиона — Liga F — объявили забастовку. Они не выйдут на матчи двух первых туров чемпионата страны, который стартует уже в пятницу. Причина — финансовые разногласия с руководством лиги и клубов. Игроки требуют повышения минимальной зарплаты. В лиге уверяют, что удовлетворение их требований приведет турнир к коллапсу. Это уже не первый случай, когда футболистки требуют платить им больше. Ранее игроки женской сборной США после длительного противостояния добились того, чтобы их призовые уравняли с теми, что получают члены сборной мужской.

Фото: Pedro Salado / Quality Sport Images / Getty Images

Фото: Pedro Salado / Quality Sport Images / Getty Images

Испанский женский футбол, после того как сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира (20 августа испанки в финале первенства обыграли команду Англии с минимальным счетом), должен был пойти на подъем, но вместо этого, похоже, рискует увязнуть в череде скандалов. Первый случился вскоре после церемонии награждения чемпионок мира. На ней президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы игрока испанской команды Дженнифер Эрмосо. Это событие вызвало неожиданно мощный эффект в медиапространстве. Рубиалеса отстранили от работы, должности лишился главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда. Кроме того, Дженнифер Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру, и теперь ему грозят обвинения в сексуальном насилии.

Скандал с поцелуем все еще далек от завершения, а в испанском женском футболе уже разгорается новый. Ассоциация футболистов Испании (AFE) объявила, что намеченный на пятницу старт женского первенства страны не состоится, поскольку футболистки всех 16 команд Liga F (существует с 1988 года, но полностью профессиональной стала только год назад) согласились присоединиться к объявленной профсоюзом забастовке. В AFE заявили, что игроки не выйдут на матчи первого и второго туров первенства. Решения относительно бойкота других матчей будут приниматься в зависимости от того, как будет развиваться противостояние с руководством Liga F и боссами клубов.

Требование AFE сводится к увеличению зарплат игроков. Они, надо признать, не идут ни в какое сравнение с теми, что получают игроки мужской La Liga, где недостатка в миллионерах не ощущается.

В прошлом сезоне профсоюз и лига договорились, что минимальная зарплата футболисток составит €16 тыс. в год. Теперь игроки требуют поднять планку до €25 тыс. в год на нынешний сезон и до €30 тыс.— на следующий. «Наша задача добиться прогресса в переговорах и обеспечить справедливое и достойное обращение с футболистками»,— говорится в заявлении профсоюза.

В ответ в Liga F обвинили противную сторону в неконструктивной позиции, занятой во время переговоров. В заявлении лиги сообщается, что она предлагала повысить планку минимальной зарплаты до €18 тыс. в год с последующим, в течение трех сезонов, увеличением до €25 тыс. Кроме того, Liga F была готова улучшить условия декретных отпусков для спортсменок и предоставить финансовую поддержку для тех из них, кто пожелает получить образование. Позже лига согласилась поднять зарплатную планку до €20 тыс. сразу и до €23 тыс. впоследствии при условии, что это позволят сделать финансовые результаты команд. Но и такое предложение было отвергнуто. В лиге отметили, что просто не могут принять требования футболисток, поскольку в этом случае ей грозит коллапс, и заявили, что и впредь не будут поддаваться «безответственному давлению».

Женский футбол в Испании существенно отстает от мужского не только по зарплатам, но и по генерируемым командами доходам (впрочем, это справедливо и для других стран).

Достаточно сказать, что матчи первенства проходят ввиду низкого спроса на них у публики на чрезвычайно компактных стадионах. Самая большая из арен, используемых женскими командами, у «Севильи» — ее вместимость 8 тыс. зрителей, и она является частью тренировочного комплекса мужской «Севильи». Большинство же клубов Liga F выступают на стадионах вместимостью около 3 тыс. человек или меньше.

Учитывая, однако, современные тенденции, согласно которым гендерное уравнивание в зарплатах вполне может происходить вопреки экономической логике, нельзя исключать, что Liga F все же придется пойти на уступки. Тут можно вспомнить, как женская сборная США (на ее счету четыре выигранных чемпионата мира — рекордный показатель) несколько лет требовала от Федерации футбола США (USFF) уравнивания премиальных выплат с игроками мужской американской сборной и своего в итоге добилась. Отбиться функционерам федерации не помогло даже то, что женская сборная США на деле демонстрировала, что по качеству игры никак не может соревноваться с мужчинами. В 2017 году, например, состоялся товарищеский матч американок против юношеской (до 15 лет) команды «Далласа». Мальчики победили со счетом 5:2. Минувшим летом американки вышли на поле против валийского «Рексхэма» (выступал в четвертом по силе дивизионе первенства Англии) и уступили — 0:12. Тем не менее в прошлом году они добились урегулирования по поданному ими в 2019 году иску к USFF, даже несмотря на то что еще в 2020 году суд отклонил их доводы о дискриминации по половому признаку. USFF, столкнувшись с общественным давлением, согласилась выплатить футболисткам $24 млн (первоначальные запросы истиц были втрое больше) в качестве компенсации и впредь платить игрокам мужской и женской команд одинаковые премиальные.

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...