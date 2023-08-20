Английские жертвы испанки

Женская сборная Испании по футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. В финале первенства, прошедшем в воскресенье в Сиднее, испанки с минимальным счетом обыграли сборную Англии. Посмотреть на игру собралось более 75 тыс. зрителей — яркий индикатор того, что популярность женского футбола растет. Как заметил президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, женский чемпионат мира, вопреки ожиданиям, даже не оказался убыточным, сгенерировав почти $600 млн дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Испании впервые в своей истории выиграла золото чемпионата мира

Фото: David Gray / AFP Сборная Испании впервые в своей истории выиграла золото чемпионата мира

Фото: David Gray / AFP

В воскресенье в Сиднее прошел финал IX чемпионата мира по футболу среди женских команд. Для обеих команд, в нем участвовавших, сборных Испании и Англии, это был исторический момент. В женском футболе, так сложилось, во всех без исключения финалах чемпионатов мира (впервые первенство было проведено в 1991 году) присутствовали или сборная США, или сборная Германии. За исключением двух случаев, когда титул доставался сборным Японии и Норвегии, именно американки с немками царили в женском футболе. Но на турнире 2023 года, который совместно принимали Австралия и Новая Зеландия, немки не сумели выйти из группы, а американская команда, выигравшая два предыдущих первенства, оступилась в первом же раунде play-off.

Очевидного фаворита в финальной паре не было. Но многим наверняка несколько более предпочтительными представлялись шансы английской команды. Во-первых, она действующий победитель чемпионата Европы, а по пути к титулу одной из жертв сборной Англии стала как раз испанская команда. Во-вторых, дорога к финалу мирового первенства у сборной Англии была куда менее ухабистой, чем у испанок (они начали выступление в турнире с разгромного — 0:4 — поражения от сборной Японии). Наконец, команда Сарины Вигман представлялась гораздо более сплоченным коллективом, чем подопечные Хорхе Вильды. Против него еще в прошлом году вспыхнул форменный бунт. Сразу полтора десятка игроков сборной публично заявили, что команде нужны перемены, тренера призывали уйти в отставку, упрекая в авторитарных методах управления, футболистки отказывались играть за сборную. Такое ведь обычно ничем хорошим не заканчивается. Рано или поздно трещина в коллективе, как ее ни заделывай, проявит себя.

Если бы год назад Хорхе Вильде — а он описывал происходившее с ним как чудовищно сложный период — сказали, что вскоре он поднимет над головой Кубок мира, этот специалист, всю жизнь работающий именно с женскими командами, лишь горько усмехнулся бы.

Но именно сборная Испании выиграла чемпионат мира. Да, в финале было непросто. Скажем, попади в начале первого тайма Лорен Хемп на несколько сантиметров левее и мяч не стукнулся бы о штангу испанских ворот, а влетел в них, игра могла бы пойти и по иному сценарию. Но испанки с первым натиском соперниц справились, а потом подловили их на ошибке. Глупая, немотивированная, встречающаяся в мужском футболе лишь на любительском уровне потеря мяча англичанками в центре поля привела к быстрой атаке сборной Испании, которую точным ударом завершила Ольга Кармона. Сборная Англии пыталась собраться, играть быстрее, но у испанок очень неплохо работала подстраховка, вынуждавшая соперниц предельно упрощать свою игру, сводя ее к проходам по флангам и навесам. Они далеко не всегда получались безобидными, но результата так и не дали. А вот сборная Испании еще до финального свистка вполне могла снять все вопросы — в ворота англичанок был назначен 11-метровый за игру рукой. Но тут чудеса ловкости проявила английский вратарь Мэри Эрпс. Она вытащила мяч из угла после удара Дженнифер Эрмосы, многократно и громко, так что услышали, кажется, даже в Англии, крикнула «F** off!» (экспрессия голкипера стала одной из наиболее обсуждаемых тем британских СМИ) и вроде как завела свою команду. Англичанки действительно пытались спасти игру, но сборная Испании устояла и впервые в истории стала чемпионом мира.

За триумфом испанок только на сиднейском стадионе наблюдали более 75 тыс. зрителей. Отличный показатель даже для мужских матчей топ-уровня.

Впрочем, на этом чемпионате рубеж в 75 тыс. болельщиков уже преодолевался — в матче групповой стадии Австралия—Ирландия. Всего же, согласно данным FIFA, на встречи турнира было продано почти 1,8 млн билетов. На мужской чемпионат мира-2022 в Катаре было продано 2,5 млн билетов. Вполне сопоставимые показатели.

Вообще, в заявлениях, сделанных FIFA по ходу турнира, можно найти немало признаков того, что федерация наткнулась на еще один весьма перспективный фактор финансового роста. Да, женский чемпионат мира не стал прибыльным. Турнир, как отметил президент FIFA Джанни Инфантино, сгенерировал доход в размере $570 млн. Невпечатляющая сумма по сравнению с более чем $7,5 млрд, которые принес чемпионат мира в Катаре (прогноз на чемпионат мира 2026 года — $10,5 млрд), но она позволила стать чемпионату безубыточным. При этом еще месяц назад, когда у FIFA вырисовывался дефицит примерно в $100 млн, поскольку партнеры не хотели платить запрашиваемые суммы за рекламу и права на телетрансляции, казалось, что FIFA придется компенсировать убытки местным организаторам из своих резервов. Но, видимо, рейтинги трансляций — а, например, матч Китай—Англия только в Китае посмотрели почти 54 млн человек — дали FIFA козыри в переговорах. Так что, по всей видимости, женский футбол находит свою аудиторию.

При этом она не совсем идентична аудитории футбола мужского.

Исследования FIFA показывают, что женские матчи активно смотрят домохозяйки и их дочери, до которых ранее достучаться было очень непросто. Получается огромный, в миллиарды человек, рынок.

Освоить его весь нереально, и очевидно, что рост финансовых показателей женского футбола объясняется в том числе и эффектом низкой базы, но перспективы у игры хорошие. Дошло до того, что Джанни Инфантино не исключил, что через четыре года (где пройдет следующий чемпионат мира, пока не решено) призовые для участниц станут вровень с тем, что платят мужчинам. Последние в Катаре разделили $440 млн. Участницы женского чемпионата получат вчетверо меньше, но еще недавно и такие выплаты в женском футболе представлялись немыслимыми. Скажем, призовые предыдущего первенства, 2019 года, составляли только $30 млн.

Александр Петров