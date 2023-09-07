План или пропал

На Открытом чемпионате США, который выходит в Нью-Йорке на финишную прямую, определилась вторая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде. Ими стали Даниил Медведев, победитель этого турнира 2021 года, в трех сетах справившийся с Андреем Рублевым, и действующий чемпион Карлос Алькарас, не оставивший шансов Александру Звереву из Германии. Таким образом, россиянин встретится с испанцем на втором подряд турнире Большого шлема — как и два месяца назад на Wimbledon, на котором Алькарас уверенно взял верх.
Уверенная победа над Андреем Рублевым не гарантирует Даниилу Медведеву (на фото) легкой жизни в полуфинале, в котором его ждет встреча с фаворитом US Open Карлосом Алькарасом
Фото: Seth Wenig / AP
Странное дело — разница в рейтинге и классе между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом гораздо меньше, чем между двумя другими полуфиналистами — Новаком Джоковичем и Беном Шелтоном. А предсказать то, что будет происходить на корте, когда они сойдутся друг с другом, в каком-то смысле легче. Дело в том, что сербский ветеран еще ни разу не встречался с молодым американцем, выполнившим в пяти матчах 76 эйсов,— больше всех, в то время как россиянин с испанцем только в этом году играли дважды — в финале турнира в Индиан-Уэллсе и полуфинале Wimbledon. И оба раза Алькарас выигрывал очень легко, не отдав в каждой из пяти партий более трех геймов.
Медведев проводит очень хороший для себя мейджор. На пути в полуфинал он проиграл лишь два сета — лучший его показатель после победного US Open 2021 года.
Причем следует иметь в виду, что последние дни американского чемпионата проходили в 35-градусную жару, на которую накладывалась высокая влажность воздуха. Подобные условия считаются экстремальными даже для Нью-Йорка, где к ним в принципе привыкли, а Медведев никогда не отличался сумасшедшей выносливостью. Тем не менее в четвертьфинале с Андреем Рублевым, богатом брейками и завершившемся со счетом 6:4, 6:3, 6:4, он оставил за собой все главные розыгрыши и переиграл соотечественника прежде всего за счет стабильности, несмотря на то что в каждой из трех партий соперник вел в счете.
Правда, для победы над Алькарасом этого уровня будет явно недостаточно. За исключением удара справа, испанец сейчас откровенно сильнее Рублева по всем параметрам теннисного мастерства: он лучше готов физически и психологически более устойчив. На «мастерсах» в Торонто и Цинциннати, где временами Алькарас был не похож на себя, казалось, что у него наступает спад, достаточно логичный после победы над Джоковичем в эмоционально затратном пятисетовом финале Wimbledon. Однако в прошлом году испанец в августе выглядел еще хуже, что не помешало ему, начиная с четвертого круга US Open, одержать три победы в пяти партиях, а затем уверенно разобраться в финале с норвежцем Каспером Руудом.
В четвертьфинале против Александра Зверева действующий чемпион был фаворитом, но мало кто предполагал, что он выиграет так просто — 6:3, 6:2, 6:4. Тем не менее из четырех четвертьфиналов именно этот получился самым быстрым. За два с половиной часа Алькарас реализовал все четыре брейк-пойнта, имевшихся в его распоряжении, ни разу не отдал свою подачу и, выходя к сетке 35 раз — чаще, чем сделали это в общей сложности в своих четвертьфиналах Медведев и Джокович,— выиграл там 80% очков. Просто идеальная статистика, свидетельствующая, что прошлогодний чемпион вышел на пик формы.
Медведев, безусловно, мастер высочайшего уровня. Однако это не тот универсал, который имеет в запасе несколько тактических вариантов, готовых к реализации в любой момент.
Порой россиянину вольно или невольно удается сбивать чужой настрой с помощью достаточно стандартных приемов — просто демонстрируя собственные эмоции, выясняя отношения с судьями и болельщиками, или прибегая к разрешенным правилами тайм-аутам. Медведев даже способен несколько видоизменять свой теннис, хотя по большому счету он всегда основан на умении сильно подавать и мастерски переходить из обороны в атаку. Поэтому план на полуфинал, которого обязан придерживаться россиянин, чтобы по крайней мере навязать Алькарасу упорную борьбу, очевиден.
Прежде всего, Медведев обязан как можно чаще вводить мяч в игру с первой подачи. Мощная подача — его серьезный козырь. По числу эйсов, выполненных на US Open (51), россиянин занимает седьмое место, в то время как Алькараса нет даже в двадцатке. При этом один из главных недостатков Медведева является продолжением его достоинств. Двойных ошибок за полторы недели он допустил больше всех — 35, в то время как Алькарас имеет лучший показатель по очкам, выигранным на своей второй подаче (63%). А подавать как автомат на протяжении пятисетового матча Медведев, практически всегда играющий с перепадами, вряд ли будет способен. Тем более зная, что на противоположной стороне корта находится Алькарас с его зубодробительным приемом.
Другая сильная сторона Медведева, как известно, это умение остро контратаковать. Но чтобы использовать его, в данном случае требуется не откровенно отбиваться (в подобных ситуациях Алькарас своими пушечными ударами в сочетании с хитрыми укороченными почти всегда доводит дело до логического конца), а держать соперника на задней линии, не позволяя ему явно владеть инициативой. Фактически Медведев, чей организм уже изрядно измотан нью-йоркской жарой, обязан провести идеальный для себя матч, что пока трудно себе представить. Хотя, вполне возможно, что сил у россиянина еще достаточно, а у его французского тренера Жиля Сервара уже существует какой-то другой хитроумный план, с помощью которого его подопечный все же сможет сотворить сенсацию.