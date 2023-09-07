План или пропал

На Открытом чемпионате США, который выходит в Нью-Йорке на финишную прямую, определилась вторая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде. Ими стали Даниил Медведев, победитель этого турнира 2021 года, в трех сетах справившийся с Андреем Рублевым, и действующий чемпион Карлос Алькарас, не оставивший шансов Александру Звереву из Германии. Таким образом, россиянин встретится с испанцем на втором подряд турнире Большого шлема — как и два месяца назад на Wimbledon, на котором Алькарас уверенно взял верх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уверенная победа над Андреем Рублевым не гарантирует Даниилу Медведеву (на фото) легкой жизни в полуфинале, в котором его ждет встреча с фаворитом US Open Карлосом Алькарасом

Фото: Seth Wenig / AP Уверенная победа над Андреем Рублевым не гарантирует Даниилу Медведеву (на фото) легкой жизни в полуфинале, в котором его ждет встреча с фаворитом US Open Карлосом Алькарасом

Фото: Seth Wenig / AP

Странное дело — разница в рейтинге и классе между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом гораздо меньше, чем между двумя другими полуфиналистами — Новаком Джоковичем и Беном Шелтоном. А предсказать то, что будет происходить на корте, когда они сойдутся друг с другом, в каком-то смысле легче. Дело в том, что сербский ветеран еще ни разу не встречался с молодым американцем, выполнившим в пяти матчах 76 эйсов,— больше всех, в то время как россиянин с испанцем только в этом году играли дважды — в финале турнира в Индиан-Уэллсе и полуфинале Wimbledon. И оба раза Алькарас выигрывал очень легко, не отдав в каждой из пяти партий более трех геймов.

Медведев проводит очень хороший для себя мейджор. На пути в полуфинал он проиграл лишь два сета — лучший его показатель после победного US Open 2021 года.

Причем следует иметь в виду, что последние дни американского чемпионата проходили в 35-градусную жару, на которую накладывалась высокая влажность воздуха. Подобные условия считаются экстремальными даже для Нью-Йорка, где к ним в принципе привыкли, а Медведев никогда не отличался сумасшедшей выносливостью. Тем не менее в четвертьфинале с Андреем Рублевым, богатом брейками и завершившемся со счетом 6:4, 6:3, 6:4, он оставил за собой все главные розыгрыши и переиграл соотечественника прежде всего за счет стабильности, несмотря на то что в каждой из трех партий соперник вел в счете.

Правда, для победы над Алькарасом этого уровня будет явно недостаточно. За исключением удара справа, испанец сейчас откровенно сильнее Рублева по всем параметрам теннисного мастерства: он лучше готов физически и психологически более устойчив. На «мастерсах» в Торонто и Цинциннати, где временами Алькарас был не похож на себя, казалось, что у него наступает спад, достаточно логичный после победы над Джоковичем в эмоционально затратном пятисетовом финале Wimbledon. Однако в прошлом году испанец в августе выглядел еще хуже, что не помешало ему, начиная с четвертого круга US Open, одержать три победы в пяти партиях, а затем уверенно разобраться в финале с норвежцем Каспером Руудом.

В четвертьфинале против Александра Зверева действующий чемпион был фаворитом, но мало кто предполагал, что он выиграет так просто — 6:3, 6:2, 6:4. Тем не менее из четырех четвертьфиналов именно этот получился самым быстрым. За два с половиной часа Алькарас реализовал все четыре брейк-пойнта, имевшихся в его распоряжении, ни разу не отдал свою подачу и, выходя к сетке 35 раз — чаще, чем сделали это в общей сложности в своих четвертьфиналах Медведев и Джокович,— выиграл там 80% очков. Просто идеальная статистика, свидетельствующая, что прошлогодний чемпион вышел на пик формы.

Медведев, безусловно, мастер высочайшего уровня. Однако это не тот универсал, который имеет в запасе несколько тактических вариантов, готовых к реализации в любой момент.

Порой россиянину вольно или невольно удается сбивать чужой настрой с помощью достаточно стандартных приемов — просто демонстрируя собственные эмоции, выясняя отношения с судьями и болельщиками, или прибегая к разрешенным правилами тайм-аутам. Медведев даже способен несколько видоизменять свой теннис, хотя по большому счету он всегда основан на умении сильно подавать и мастерски переходить из обороны в атаку. Поэтому план на полуфинал, которого обязан придерживаться россиянин, чтобы по крайней мере навязать Алькарасу упорную борьбу, очевиден.

Прежде всего, Медведев обязан как можно чаще вводить мяч в игру с первой подачи. Мощная подача — его серьезный козырь. По числу эйсов, выполненных на US Open (51), россиянин занимает седьмое место, в то время как Алькараса нет даже в двадцатке. При этом один из главных недостатков Медведева является продолжением его достоинств. Двойных ошибок за полторы недели он допустил больше всех — 35, в то время как Алькарас имеет лучший показатель по очкам, выигранным на своей второй подаче (63%). А подавать как автомат на протяжении пятисетового матча Медведев, практически всегда играющий с перепадами, вряд ли будет способен. Тем более зная, что на противоположной стороне корта находится Алькарас с его зубодробительным приемом.

Другая сильная сторона Медведева, как известно, это умение остро контратаковать. Но чтобы использовать его, в данном случае требуется не откровенно отбиваться (в подобных ситуациях Алькарас своими пушечными ударами в сочетании с хитрыми укороченными почти всегда доводит дело до логического конца), а держать соперника на задней линии, не позволяя ему явно владеть инициативой. Фактически Медведев, чей организм уже изрядно измотан нью-йоркской жарой, обязан провести идеальный для себя матч, что пока трудно себе представить. Хотя, вполне возможно, что сил у россиянина еще достаточно, а у его французского тренера Жиля Сервара уже существует какой-то другой хитроумный план, с помощью которого его подопечный все же сможет сотворить сенсацию.

Евгений Федяков