Даниил Медведев ускорился не туда

Даниилу Медведеву не удалось впервые выйти в финал Wimbledon. Это выяснилось после того, как он сравнительно быстро в трех партиях уступил лидеру мирового рейтинга Карлосу Алькарасу. Соперником испанца в решающем матче будет семикратный победитель лондонского мейджора серб Новак Джокович, который после уверенной победы над итальянцем Янником Синнером поборется за свой третий в этом году и 24-й за карьеру титул на турнирах Большого шлема.
Прошлогодний победитель Открытого чемпионата США испанец Карлос Алькарас на Wimbledon поборется за свой второй титул на турнирах Большого шлема
Фото: Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun / AFP
Полуфинал против Карлоса Алькараса француз Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, назвал огромным вызовом и для себя, и для своего подопечного. Дело в том, что четыре месяца назад в финале турнира категории Masters 1000 на харде Индиан-Уэллса испанец имел огромное преимущество практически во всех теннисных компонентах, разрывая фирменную защиту россиянина мощными плоскими ударами. Сервара после той игры прямо так и сказал: мол, нам надрали задницу. На траве Медведев в большей степени мог использовать силу своей подачи. Но кроме нее против такого опасного соперника надо всегда обязательно иметь про запас что-то еще, иначе любой сбой будет чреват непреодолимыми последствиями. Конечно, в арсенале россиянина есть еще и эффектные обводящие удары, да и на задней линии он способен перебегать кого угодно. Однако хватит ли всего этого, чтобы в критический момент справиться с напором рвущегося вперед испанца, игрока на редкость универсального, было не ясно никому, в том числе и Сервара.
С первых же розыгрышей Алькарас начал применять классический прием, использующийся против теннисистов, которые на приеме, подобно Медведеву, стоят очень далеко за задней линией. Он очень косо подавал в первый квадрат и, если россиянин успевал достать мяч, сразу шел к сетке. Поначалу Медведева это не смущало. Три гейма подряд он уверенно держал свою подачу, но в восьмом гейме потерял ее, отдав затем первый сет.
А дальше для Медведева все покатилось по наклонной плоскости. Он пытался изменить ситуацию — пробовал соревноваться с Алькарасом в исполнении укороченных ударов и резко контратаковать, но чем дольше продолжалась встреча, тем очевиднее становилось, что испанец превосходит россиянина практически во всем.
Изумительная игра Алькараса с полулета, когда он очень тонко направлял мяч в точки, практически недосягаемые для Медведева, приводила зрителей в полный восторг, и во второй партии преимущество лидера мирового рейтинга стало подавляющим — он дважды взял чужую подачу, отыграв один брейк-пойнт.
После того как в третьем сете Алькарас повел — 3:0, стало казаться, что встреча может закончиться через несколько минут, но тут соперники немного расслабились и организовали теннисный аттракцион неслыханной щедрости. В общей сложности в той партии испанец терял свою подачу два раза, а Медведев — три. В итоге — 6:3, 6:3, 6:3 всего за 1 час 49 минут. Выигравшей на своей второй подаче лишь 30% очков — 10 из 33 — третьей ракетке мира, конечно, нельзя было рассчитывать на успех в матче со столь опасным соперником.
Завершив свой самый успешный за карьеру Wimbledon и впервые с прошлогоднего Australian Open дойдя до полуфинала турнира Большого шлема, Медведев укрепился на третьих местах как в мировом рейтинге, так и в классификации по очкам, набранным в нынешнем сезоне. Однако на лидерские позиции там пока он рассчитывать не может. За них, а прежде всего — за чемпионский титул Wimbledon, невероятно престижный сам по себе,— в воскресенье поборются Карлос Алькарас и Новак Джокович, который также в трех сетах справился с Янником Синнером и вышел в единоличные лидеры по очередному статистическому показателю. Отныне у Джоковича 35 финалов на мейджорах — на один больше, чем у американки Крис Эверт (второй в этом списке — Роджер Федерер со своим 31 финалом — остался уже далеко позади), и, пожалуй, в матче против Алькараса он будет фаворитом прежде всего благодаря огромному опыту.
Хотя, учитывая отсутствие у 20-летнего испанца каких-либо комплексов перед авторитетами, далеко не факт, что это преимущество Джоковича может стать решающим.
И если Алькарас, в отличие от полуфинала Roland Garros, где он уступил сербскому теннисисту из-за проблем с физическим состоянием, сумеет избежать перенапряжения, Джоковичу будет крайне непросто одолеть единственного на сегодняшний день соперника, способного помешать ему завоевать свой 24-й титул на турнирах Большого шлема и восьмой на Wimbledon.
1/2 финала Wimbledon
Мужчины. Новак Джокович (Сербия, 2)—Янник Синнер (Италия, 8) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Карлос Алькарас (Испания, 1)—Даниил Медведев (Россия, 3) 6:3, 6:3, 6:3.