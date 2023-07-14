Даниил Медведев ускорился не туда

Даниилу Медведеву не удалось впервые выйти в финал Wimbledon. Это выяснилось после того, как он сравнительно быстро в трех партиях уступил лидеру мирового рейтинга Карлосу Алькарасу. Соперником испанца в решающем матче будет семикратный победитель лондонского мейджора серб Новак Джокович, который после уверенной победы над итальянцем Янником Синнером поборется за свой третий в этом году и 24-й за карьеру титул на турнирах Большого шлема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошлогодний победитель Открытого чемпионата США испанец Карлос Алькарас на Wimbledon поборется за свой второй титул на турнирах Большого шлема

Фото: Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun / AFP Прошлогодний победитель Открытого чемпионата США испанец Карлос Алькарас на Wimbledon поборется за свой второй титул на турнирах Большого шлема

Фото: Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun / AFP

Полуфинал против Карлоса Алькараса француз Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, назвал огромным вызовом и для себя, и для своего подопечного. Дело в том, что четыре месяца назад в финале турнира категории Masters 1000 на харде Индиан-Уэллса испанец имел огромное преимущество практически во всех теннисных компонентах, разрывая фирменную защиту россиянина мощными плоскими ударами. Сервара после той игры прямо так и сказал: мол, нам надрали задницу. На траве Медведев в большей степени мог использовать силу своей подачи. Но кроме нее против такого опасного соперника надо всегда обязательно иметь про запас что-то еще, иначе любой сбой будет чреват непреодолимыми последствиями. Конечно, в арсенале россиянина есть еще и эффектные обводящие удары, да и на задней линии он способен перебегать кого угодно. Однако хватит ли всего этого, чтобы в критический момент справиться с напором рвущегося вперед испанца, игрока на редкость универсального, было не ясно никому, в том числе и Сервара.

С первых же розыгрышей Алькарас начал применять классический прием, использующийся против теннисистов, которые на приеме, подобно Медведеву, стоят очень далеко за задней линией. Он очень косо подавал в первый квадрат и, если россиянин успевал достать мяч, сразу шел к сетке. Поначалу Медведева это не смущало. Три гейма подряд он уверенно держал свою подачу, но в восьмом гейме потерял ее, отдав затем первый сет.

А дальше для Медведева все покатилось по наклонной плоскости. Он пытался изменить ситуацию — пробовал соревноваться с Алькарасом в исполнении укороченных ударов и резко контратаковать, но чем дольше продолжалась встреча, тем очевиднее становилось, что испанец превосходит россиянина практически во всем.

Изумительная игра Алькараса с полулета, когда он очень тонко направлял мяч в точки, практически недосягаемые для Медведева, приводила зрителей в полный восторг, и во второй партии преимущество лидера мирового рейтинга стало подавляющим — он дважды взял чужую подачу, отыграв один брейк-пойнт.

После того как в третьем сете Алькарас повел — 3:0, стало казаться, что встреча может закончиться через несколько минут, но тут соперники немного расслабились и организовали теннисный аттракцион неслыханной щедрости. В общей сложности в той партии испанец терял свою подачу два раза, а Медведев — три. В итоге — 6:3, 6:3, 6:3 всего за 1 час 49 минут. Выигравшей на своей второй подаче лишь 30% очков — 10 из 33 — третьей ракетке мира, конечно, нельзя было рассчитывать на успех в матче со столь опасным соперником.

Завершив свой самый успешный за карьеру Wimbledon и впервые с прошлогоднего Australian Open дойдя до полуфинала турнира Большого шлема, Медведев укрепился на третьих местах как в мировом рейтинге, так и в классификации по очкам, набранным в нынешнем сезоне. Однако на лидерские позиции там пока он рассчитывать не может. За них, а прежде всего — за чемпионский титул Wimbledon, невероятно престижный сам по себе,— в воскресенье поборются Карлос Алькарас и Новак Джокович, который также в трех сетах справился с Янником Синнером и вышел в единоличные лидеры по очередному статистическому показателю. Отныне у Джоковича 35 финалов на мейджорах — на один больше, чем у американки Крис Эверт (второй в этом списке — Роджер Федерер со своим 31 финалом — остался уже далеко позади), и, пожалуй, в матче против Алькараса он будет фаворитом прежде всего благодаря огромному опыту.

Хотя, учитывая отсутствие у 20-летнего испанца каких-либо комплексов перед авторитетами, далеко не факт, что это преимущество Джоковича может стать решающим.

И если Алькарас, в отличие от полуфинала Roland Garros, где он уступил сербскому теннисисту из-за проблем с физическим состоянием, сумеет избежать перенапряжения, Джоковичу будет крайне непросто одолеть единственного на сегодняшний день соперника, способного помешать ему завоевать свой 24-й титул на турнирах Большого шлема и восьмой на Wimbledon.

Евгений Федяков