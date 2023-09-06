Полуфиналист №1

Один из фаворитов Открытого чемпионата США серб Новак Джокович продолжает свое уверенное продвижение по сетке. Обыграв в трех партиях девятую ракетку мира Тейлора Фрица, он в 47-й раз достиг полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема, установив рекорд по этому показателю. Следующим соперником Джоковича, который не уступает соперникам из США уже 30 матчей подряд, будет еще один американец — 20-летний Бен Шелтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв у Тейлора Фрица, Новак Джокович (на фото) уже в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и, кажется, обеспечил себе легкий путь в финальный матч

Фото: Timothy A. Clary / AFP Выиграв у Тейлора Фрица, Новак Джокович (на фото) уже в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и, кажется, обеспечил себе легкий путь в финальный матч

Фото: Timothy A. Clary / AFP

В том, что Новак Джокович будет комфортно себя чувствовать на дальних и ближних подступах к решающим стадиям US Open, не приходилось сомневаться после того, как сначала для него удачно сложилась жеребьевка этого турнира, а затем в течение первой недели из борьбы в нижней половине сетки один за другим выбыли несколько представителей первой десятки — датчанин Хольгер Руне, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. И хотя совсем уж гладким путь серба в полуфинал все же не назовешь — в третьем круге он неожиданно уступил две партии соотечественнику Ласло Джере,— в целом триумфатор чемпионатов Большого шлема однозначно оправдывает статус фаворита нынешнего состязания.

Соперник Джоковича по четвертьфиналу Тейлор Фриц уже 11 месяцев стабильно стоит в Топ-10 и в четырех предыдущих матчах в Нью-Йорке отдал свою подачу лишь один раз. Но ни этот достойный бэкграунд, ни поддержка публики, которая, естественно, горячо болела за американца, не помогли ему прыгнуть выше головы.

Фриц уступил Джоковичу в восьмой раз подряд — 1:6, 4:6, 4:6, в результате чего серб установил свой очередной рекорд, на этот раз по количеству выходов в полуфиналы на мейджорах.

Теперь у него их 47, на один больше, чем у Роджера Федерера, причем эти двое оторвались от остальных очень далеко. Скажем, Рафаэль Надаль достигал полуфинальной стадии главных теннисных состязаний 38 раз, легендарный Джимми Коннорс, блиставший на кортах мира чуть менее полвека назад,— 31, а идущий восьмым по этому показателю Пит Сампрас, король тенниса 1990-х годов,— лишь 23, то есть в два с лишним раза реже Джоковича. Просто потрясающая статистика, которая объясняется неординарным спортивным долголетием 36-летнего серба, впервые попавшего в четверку сильнейших на мейджорах еще 16 лет назад на Roland Garros.

А еще Джокович, обыграв Фрица, продлил свою серию победных матчей против теннисистов из США, которая началась вскоре после поражения в 1/8 финала Wimbledon 2016 года от Джона Иснера, составляет уже 30 встреч и в пятницу, скорее всего, будет продолжена. Дело в том, что в полуфинале Новак Джокович встретится с другим американцем — 20-летним Беном Шелтоном, который справился со своим куда более известным соотечественником, прошлогодним полуфиналистом Фрэнсисом Тиафо, и впервые дошел до полуфинала на турнирах Большого шлема.

193-сантиметровый сын бывшей 55-й ракетки мира Брайана Шелтона, который в свое время был заметной фигурой на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и доходил до четвертого круга Wimbledon, уже гарантировал себе место в первой двадцатке и перерос своего отца почти во всех смыслах. Тем не менее представить, что в пятницу он сумеет остановить самого Джоковича, пока почти невозможно. Для этого молодому левше, вышедшему на максимум своих возможностей, потребуется серьезная помощь от звездного ветерана. А сигналов, что тот готов ее предоставить, вроде бы не наблюдается.

Евгений Федяков