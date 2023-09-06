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Коммерсантъ FM
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Полуфиналист №1

Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и установил новый рекорд

Один из фаворитов Открытого чемпионата США серб Новак Джокович продолжает свое уверенное продвижение по сетке. Обыграв в трех партиях девятую ракетку мира Тейлора Фрица, он в 47-й раз достиг полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема, установив рекорд по этому показателю. Следующим соперником Джоковича, который не уступает соперникам из США уже 30 матчей подряд, будет еще один американец — 20-летний Бен Шелтон.

Выиграв у Тейлора Фрица, Новак Джокович (на фото) уже в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и, кажется, обеспечил себе легкий путь в финальный матч

Выиграв у Тейлора Фрица, Новак Джокович (на фото) уже в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и, кажется, обеспечил себе легкий путь в финальный матч

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Выиграв у Тейлора Фрица, Новак Джокович (на фото) уже в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и, кажется, обеспечил себе легкий путь в финальный матч

Фото: Timothy A. Clary / AFP

В том, что Новак Джокович будет комфортно себя чувствовать на дальних и ближних подступах к решающим стадиям US Open, не приходилось сомневаться после того, как сначала для него удачно сложилась жеребьевка этого турнира, а затем в течение первой недели из борьбы в нижней половине сетки один за другим выбыли несколько представителей первой десятки — датчанин Хольгер Руне, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. И хотя совсем уж гладким путь серба в полуфинал все же не назовешь — в третьем круге он неожиданно уступил две партии соотечественнику Ласло Джере,— в целом триумфатор чемпионатов Большого шлема однозначно оправдывает статус фаворита нынешнего состязания.

Соперник Джоковича по четвертьфиналу Тейлор Фриц уже 11 месяцев стабильно стоит в Топ-10 и в четырех предыдущих матчах в Нью-Йорке отдал свою подачу лишь один раз. Но ни этот достойный бэкграунд, ни поддержка публики, которая, естественно, горячо болела за американца, не помогли ему прыгнуть выше головы.

Фриц уступил Джоковичу в восьмой раз подряд — 1:6, 4:6, 4:6, в результате чего серб установил свой очередной рекорд, на этот раз по количеству выходов в полуфиналы на мейджорах.

Теперь у него их 47, на один больше, чем у Роджера Федерера, причем эти двое оторвались от остальных очень далеко. Скажем, Рафаэль Надаль достигал полуфинальной стадии главных теннисных состязаний 38 раз, легендарный Джимми Коннорс, блиставший на кортах мира чуть менее полвека назад,— 31, а идущий восьмым по этому показателю Пит Сампрас, король тенниса 1990-х годов,— лишь 23, то есть в два с лишним раза реже Джоковича. Просто потрясающая статистика, которая объясняется неординарным спортивным долголетием 36-летнего серба, впервые попавшего в четверку сильнейших на мейджорах еще 16 лет назад на Roland Garros.

А еще Джокович, обыграв Фрица, продлил свою серию победных матчей против теннисистов из США, которая началась вскоре после поражения в 1/8 финала Wimbledon 2016 года от Джона Иснера, составляет уже 30 встреч и в пятницу, скорее всего, будет продолжена. Дело в том, что в полуфинале Новак Джокович встретится с другим американцем — 20-летним Беном Шелтоном, который справился со своим куда более известным соотечественником, прошлогодним полуфиналистом Фрэнсисом Тиафо, и впервые дошел до полуфинала на турнирах Большого шлема.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся в четвертьфинале US Open

193-сантиметровый сын бывшей 55-й ракетки мира Брайана Шелтона, который в свое время был заметной фигурой на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и доходил до четвертого круга Wimbledon, уже гарантировал себе место в первой двадцатке и перерос своего отца почти во всех смыслах. Тем не менее представить, что в пятницу он сумеет остановить самого Джоковича, пока почти невозможно. Для этого молодому левше, вышедшему на максимум своих возможностей, потребуется серьезная помощь от звездного ветерана. А сигналов, что тот готов ее предоставить, вроде бы не наблюдается.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Спортивная карьера и рекорды Новака Джоковича

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса &lt;br>На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине &lt;br>На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться» &lt;br>На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time &lt;br>На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут &lt;br>На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской &lt;br>На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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