Борьба до первой вмятины

Победителем Wimbledon, завершившегося в Лондоне, стал испанец Карлос Алькарас, который в драматичном пятисетовом финале за 4 часа 42 минуты сломил сопротивление 23-кратного победителя турниров Большого шлема 36-летнего Новака Джоковича. Это второй титул, завоеванный на мейджорах 20-летним лидером мирового рейтинга. Сербу же не удалось победить на Wimbledon в восьмой раз, догнать по этому показателю швейцарца Роджера Федерера и стать самым возрастным чемпионом этого состязания за всю историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас (слева) выиграл второй за карьеру турнир Большого шлема и не позволил 36-летнему Новаку Джоковичу стать самым возрастным чемпионом Wimbledon

Фото: Toby Melville / Reuters Карлос Алькарас (слева) выиграл второй за карьеру турнир Большого шлема и не позволил 36-летнему Новаку Джоковичу стать самым возрастным чемпионом Wimbledon

Фото: Toby Melville / Reuters

После окончания этой теннисной битвы ближнюю к судейской вышке деревянную стойку, к которой крепится сетка, следовало бы отправить с Центрального корта прямиком в уимблдонский музей. Она стала бы там весьма неординарным экспонатом, поскольку навсегда сохранит сочную вмятину, сделанную Новаком Джоковичем по окончании рокового для него третьего гейма пятой партии, когда ракетка серба в результате удара о ту самую стойку сломалась почти пополам. Это был жест отчаяния.

Возможно, Джокович понимал, что в подобных случаях судьбу титула может решить одна ошибка, и в данном случае ее допустил он сам.

Произошло это при розыгрыше брейк-пойнта во втором гейме на подаче Карлоса Алькараса, когда сербский теннисист, заставив соперника уйти в глухую оборону, перед последним ударом с лета решил сыграть слишком аккуратно и поплатился, попав в сетку дрогнувшей рукой. Расплата наступила незамедлительно. Тут же последовал брейк от Алькараса, вышедшего вперед — 2:1, и, хотя в оставшихся семи геймах Джокович еще поборется, спасти встречу ему не удастся.

В последние годы любой финал турниров Большого шлема с участием Джоковича является особенным с точки зрения статистики. И этот, уимблдонский, исключением не стал. Достаточно сказать, что разница в возрасте между 36-летним сербом и 20-летним испанцем, составила 15 лет и 349 дней и оказалась для решающих матчей лондонского мейджора максимальной с 1974 года. Отдать однозначное предпочтение кому-то из соперников было нельзя. На стороне Джоковича был гигантский опыт его 34 предыдущих подобных финалов, в том числе 23 — победных, но после победы в полуфинале над Янником Синнером серб справедливо утверждал, что одним опытом столь престижные титулы не выигрываются.

С этой точки зрения было удивительно, что первый сет пролетел примерно за полчаса и прошел с подавляющим преимуществом Джоковича. Он выглядел настоящим хозяином Центрального корта, в то время как Алькарас, допуская одну ошибку за другой, нервничал и ругался в сторону своей тренерской команды. Для того чтобы взять партию под ноль, Джоковичу не хватило лишь двух очков в шестом гейме на подаче испанца, но ведь две последние партии полуфинала Roland Garros он тоже взял у Алькараса со счетом 6:1. А отдать первой ракетке мира всего по одному гейму в трех сетах подряд — тоже своего рода достижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович не мог сдержать слез после поражения в финале Wimbledon

Фото: Toby Melville, Reuters Новак Джокович не мог сдержать слез после поражения в финале Wimbledon

Фото: Toby Melville, Reuters

Правда, по сравнению с парижской встречей в Лондоне ситуация была совершенно иной. Тогда Алькарас не выдержал напряжения невероятно интенсивной борьбы и во второй половине матча с трудом передвигал ноги из-за судорог, а сейчас он просто провалил дебют. Подобное случается и с более зрелыми мастерами. Неслучайно во второй партии борьба лидеров двух звездных теннисных поколений — уходящего и будущего — приобрела совсем другой вид. Алькарас начал прибавлять, но брейка в первом гейме ему не хватило. Джокович сразу вернул подачу, а затем, вытянув красивый розыгрыш из 29 ударов, догнал испанца. Явного превосходства в розыгрышах серб уже не имел, но до того момента, как на тай-брейке он повел 6:5 и заработал сетбол, невозможно было представить, что Джоковича впереди ждет настоящая драма. Три следующих очка предопределили перелом. Два из них серб подарил испанцу своими ошибками при выполнении удара слева по мячу с высоким отскоком, после чего Алькарас, изловчившись, реализовал свой сетбол неотразимым приемом навылет.

А потом был третий сет с ранним брейком Алькараса и неординарным пятым геймом на подаче серба, продолжавшимся 26 минут. Гейм тот достался испанцу с шестого брейк-пойнта, а в концовке партии Джокович был не похож на себя, получив 1:6. И все для него повисло на волоске, поскольку все десять матчей на турнирах Большого шлема, по ходу которых Алькарас вел 2:1, по сетам оставались за испанцем.

Причиной того, что Джокович провалил середину встречи, конечно, стала психология. В его карьере и раньше бывали случаи, когда справляться с грузом ответственности не удавалось.

Последним примером тому был финал US Open 2021 года против Даниила Медведева, когда, оказавшись в трех сетах от исторического достижения — четвертой победы за сезон на турнирах Большого шлема,— Джокович по всем статьям уступил россиянину. Однако та неудача все-таки стала исключением из правила. К тому же Медведев в тот день выглядел практически непогрешимым, чего в данном случае нельзя было сказать об Алькарасе.

Уйдя в раздевалку почти на семь минут, ветеран вернулся и с помощью двух брейков взял четвертый сет. Но вскоре наступила та самая развязка с выбоиной на стойке. В итоге Джокович впервые в своей карьере проиграл на Wimbledon матч, в котором он взял первый сет. А еще он не смог стать самым возрастным уимблдонским чемпионом в период Открытый эры (с 1968 года), выиграть на мейджорах свой 24-й титул и сделать третий шаг к завоеванию в этом сезоне Большого шлема.

Для Алькараса же, чемпиона прошлогоднего US Open, это всего лишь вторая победа на мейджорах. Но наверняка она ему дорога не меньше, чем первая. Ведь сейчас его оппонентом в финале был сам Джокович, и кто знает, сколько раз им еще доведется встретиться в столь важных матчах. И доведется ли вообще.

Евгений Федяков