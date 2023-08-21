Новак Джокович подготовил реставрацию

Победителем Western & Southern Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $6,6 млн — стал Новак Джокович, который в изумительном по красоте финале, продолжавшемся почти четыре часа, переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Благодаря этому триумфу 36-летний серб практически гарантировал себе возвращение на первое место по итогам стартующего в следующий понедельник Открытого чемпионата США. Для того чтобы опередить испанца, ему достаточно будет выиграть там лишь один матч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв свой четвертый титул в этом году и 95-й — за карьеру, Новак Джокович (на фото) до минимума сократил отставание в рейтинге от первой ракетки мира Карлоса Алькараса

Фото: Kareem Elgazzar / The Enquirer-USA TODAY Sports / Reuters Выиграв свой четвертый титул в этом году и 95-й — за карьеру, Новак Джокович (на фото) до минимума сократил отставание в рейтинге от первой ракетки мира Карлоса Алькараса

Фото: Kareem Elgazzar / The Enquirer-USA TODAY Sports / Reuters

К очередной встрече Новака Джоковича с Карлосом Алькарасом, которая стала их первым матчем после поражения серба в драматичном пятисетовом финале Wimbledon, ее участники шли по-разному. Алькарас в ходе американской серии выглядел не лучшим образом. Неделей ранее, на другом «мастерсе» в Торонто, он проиграл в четвертьфинале американцу Томми Полу, а все четыре победы на пути к финалу против Джоковича одержал в трех партиях.

С физическими кондициями у испанца было все в порядке, однако в исполнении технических элементов он был недостаточно стабилен. Неудивительно, что ему сумели оказать упорное сопротивление не только Пол, у которого он, правда, взял реванш, и поляк Хуберт Хуркач, но и два австралийца из второй полусотни мирового рейтинга — Джордан Томпсон и Макс Парселл, который предпочитает зрелищный стиль «подача — выход к сетке», но действует достаточно однообразно.

В свою очередь, Джокович в Торонто вообще не приезжал, а в Цинциннати работал в щадящем графике. Ему довелось столкнуться с проблемами только в полуфинале против Александра Зверева, но и немецкий теннисист продержался лишь два сета.

В общей же сложности 36-летний сербский ветеран на пути к финалу провел лишь семь партий, на пять меньше Алькараса.

Для недельных турниров категории Masters 1000, которые отличаются повышенной интенсивностью, это очень большая разница, тем более если учесть, что для своего возраста Джокович находится в превосходной физической форме.

Тем не менее продолжавшийся 62 минуты первый сет остался за Алькарасом. Потеряв подачу в шестом гейме под ноль, он сразу вернул ее, а при счете 5:5 сделал еще один брейк. Во втором сете отыгрываться пришлось уже Джоковичу. Он уступал 1:3 и 2:4, но догнал испанца, на тай-брейке спас матчбол, а затем взял последние два очка. В третьей партии, превозмогая жару, соперники продолжали марафонские перестрелки, состоявшие из нескольких десятков ударов. Ведя 5:4, Джокович подавал на матч, Алькарас вытянул тот затяжной гейм, но решающий тай-брейк остался за сербом, который победил — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) — за 3 часа 49 минут. Это был самый затяжной финал на турнирах АТР Tour (c 1990 года), состоявший из трех сетов.

Под стать матчу богатой на эмоции получилась и церемония награждения. «Мужик, ты никогда не сдаешься, хотя порой мне хотелось, чтобы некоторые очки ты разыгрывал иначе!» — улыбаясь, заметил Джокович. «Испанцы не умирают»,— смеясь, ответил Алькарас. «Да, я уже слышал об этом и сталкивался с чем-то подобным»,— подыграл молодому сопернику сербский теннисист, явно намекая на Рафаэля Надаля, над которым за 16 прошлых лет одержал 30 побед в 59 встречах.

Ясно, что соперничеству Джоковича с Алькарасом не суждено стать столь же продолжительным. Но в этом году оно стало главным украшением сезона и, кстати, может продолжиться в финале Открытого чемпионата США, на котором, видимо, не миновать смены лидера мирового рейтинга.

Дело в том, что благодаря триумфу в Цинциннати Джокович сократил свое отставание от Алькараса всего до 20 рейтинговых очков. В прошлом году серба не допустили к выступлению на US Open из-за отсутствия у него противокоронавирусной прививки, а испанец в Нью-Йорке победил. Таким образом, теперь Алькарас должен защищать там 2000 очков, и для возвращения на первое место Джоковичу при любом раскладе достаточно выиграть всего один матч. Его первый соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится в четверг.

Достойны внимания и еще несколько статистических моментов. Например, Джокович вышел на чистое третье место по количеству выигранных матчей за карьеру (1069), опередив Надаля и Ивана Лендла. Впереди остаются лишь Джимми Коннорс (1274) и Роджер Федерер (1251), но достать их будет непросто. Для этого Джоковичу в течение ближайших четырех лет требуется выигрывать примерно по полсотни матчей, что в его возрасте выглядит проблематичным.

Зато Джокович улучшил свой рекорд по количеству побед на турнирах категории Masters 1000. Теперь у него их 33. Более того, серб первенствовал в Цинциннати в третий раз, и теперь единственным «мастерсом», который он выигрывал лишь дважды, остается турнир в Монте-Карло. Статистика эта уникальна потому, что ни один другой теннисист за всю историю не выигрывал все «мастерсы» хотя бы по одному разу.

Евгений Федяков