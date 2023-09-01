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Коммерсантъ FM
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Отношения Еревана и Баку накрыло огнем

Армения и Азербайджан дополнили карабахский кризис эскалацией на границе

Осень для Армении и Азербайджана началась со взаимных обстрелов на границе, в результате которых не обошлось без жертв. Кроме того, режим прекращения огня был нарушен в Нагорном Карабахе, судьба которого остается главным препятствием на пути нормализации отношений Баку и Еревана. Эскалация произошла на фоне заметных политических изменений в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР): обсудив ситуацию с «внутренними и внешними игроками и широкой общественностью», пост президента покинул Араик Арутюнян. Правда, смена лидера карабахских армян вряд ли поможет найти выход из тупика: никакой компромисс между ними и Баку по-прежнему не просматривается.

Армянский солдат смотрит в бинокль на позиции в Нагорном Карабахе

Армянский солдат смотрит в бинокль на позиции в Нагорном Карабахе

Фото: Artem Mikryukov/File Photo, Reuters

Армянский солдат смотрит в бинокль на позиции в Нагорном Карабахе

Фото: Artem Mikryukov/File Photo, Reuters

Утро 1 сентября началось с очередного обострения на армяно-азербайджанской границе. Под огнем оказались Гегаркуникская область Армении и Кельбаджарский район Азербайджана. Обе стороны факт эскалации оперативно признали, но традиционно разошлись в дальнейших показаниях. По версии Минобороны Армении, вооруженные силы Азербайджана открыли «интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным в районе села Сотк».

В результате погибли по меньшей мере три человека.

В Баку же заявили, что первой начала армянская сторона, а азербайджанские военные лишь принимали ответные меры. Интенсивность взаимных обстрелов начала снижаться лишь во второй половине дня.

Неспокойно было и в еще более проблемном районе — Нагорном Карабахе. Как говорилось в пятничном бюллетене Минобороны РФ, за сутки «зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе». «Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту»,— отмечалось в сообщении.

Эскалация произошла на фоне значимых политических изменений в непризнанной НКР: 1 сентября в отставку подал ее президент Араик Арутюнян. «Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных», — таинственно заявил он накануне, не вдаваясь в детали.

Вероятно, что одним из факторов при принятии решения стала невозможность добиться хоть какого-то прогресса в деле разблокирования дороги в НКР.

Напомним, что с декабря 2022 года населенная армянами часть Нагорного Карабаха находится в блокаде из-за перекрытия азербайджанскими силами Лачинского коридора (соединяет НКР с Арменией) и возведения там КПП. Связь с Арменией почти прекратилась, местное население столкнулось с огромным дефицитом медикаментов и продовольствия. Между тем в Баку утверждают, что действуют в соответствии с международным правом, устанавливая пограничный пункт на своей территории. При этом Азербайджан предложил открыть поставки гуманитарных грузов по другому маршруту — через город Агдам, вернувшийся под контроль Баку в результате войны 2020 года. Такой сценарий, однако, армянскую сторону не устроил.

Араик Арутюнян в этой ситуации оказался под шквалом критики со всех сторон. Баку требовал от карабахского политика «сдаться», а часть армянского общества призывала его оставить президентское кресло, считая одним из ответственных за проигранную в 2020 году войну и нынешнюю ситуацию в Лачине.

Теперь парламент НКР должен одобрить прошение господина Арутюняна и назначить на его место другого президента, который, если не произойдет кардинальных изменений, будет оставаться у власти до 2025 года. Впрочем, вряд ли смена президента поможет решить проблему Карабаха, которая остается ключевой на пути нормализации отношений Армении и Азербайджана. Никакой армянский политик, занявший освободившийся пост, не будет признан Баку. И, вероятно, прямой диалог с ним Азербайджан также вести не станет. А для любого карабахского лидера сдача позиций, касающихся идеи суверенитета НКР, будет равна политической смерти.

Не будет способствовать смена президента НКР и решению проблемы с блокадой. Международное сообщество, включая США, Евросоюз и Россию, уже несколько месяцев требует от Баку восстановить работу Лачинского коридора. Но все эти призывы повисают в воздухе.

Тем не менее 1 сентября с очередным воззванием выступили в Брюсселе, отметив, что председатель Евросовета Шарль Мишель «продолжает активно участвовать в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений».

В пресс-службе европейского чиновника подчеркнули, что гуманитарная ситуация в Карабахе «стремительно ухудшается», а потому господин Мишель предложил сторонам поэтапно возобновить полноценную работу Лачинского коридора и открыть маршрут через Агдам. Призвав Баку к прямому диалогу с карабахскими армянами, в ЕС заверили: только преодолев все эти сложности, можно будет обеспечить нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. С требованием «незамедлительно открыть Лачинский коридор» накануне выступил и Госдепартамент США.

В Москве тем временем ревностно следят за любыми шагами и жестами западных игроков, касающимися карабахской темы. 30 августа представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана». И добавила, что произошло это по итогам двух армяно-азербайджанских саммитов в Брюсселе — в октябре 2022-го и мае 2023 года. Поэтому, как заверила госпожа Захарова, «неуместно, неправильно и неоправданно» возлагать ответственность за ситуацию в Лачине на российских миротворцев. «Видим задачу контингента в том, чтобы — повторяю — в новых условиях, сформировавшихся в результате признания Ереваном и властями Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, оказывать "на земле" всевозможное содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян, в том числе в контексте прямого диалога Баку—Степанакерт»,— добавила Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что «очередной комментарий официального представителя МИД РФ вызывает недоумение и разочарование». Она посоветовала российской коллеге «воздержаться от лавирования обстоятельствами ситуации и тем самым еще большего усложнения в условиях отсутствия действий российских миротворцев в направлении предотвращения блокирования Лачинского коридора».

Разрешение карабахского кризиса увязло в непересекающихся интересах

Напомним, что в середине июля «недоумение и сожаление» в связи со схожим заявлением российского МИДа (о последствиях признания армянским премьером Николом Пашиняном Карабаха азербайджанским) выражали в Баку (см. “Ъ” от 17 июля). «Попытки МИД РФ комментировать и обусловливать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха в качестве неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении носят неприемлемый характер»,— заявили тогда в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Алексей Забродин

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