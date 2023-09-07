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Коммерсантъ FM
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Lloyd`s of London обсуждает с ООН страхование украинского зерна

Британская страховая компания Lloyd`s of London ведет переговоры с ООН о страховке поставок украинского зерна в случае, если зерновую сделку возобновят. Об этом сообщил гендиректор Lloyd`s of London Джон Нил.

«Хотим ли мы и можем ли продолжать предоставлять страховку в случае, если коридор будет вновь введен в эксплуатацию и восстановлен, ответ на этот вопрос — да»,— сообщил Reuters Джон Нил. «Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти и нужно ли структурировать это иным образом»,— добавил он.

21 августа замглавы Минэкономики Украины Александр Грибань говорил, что заключение договора по страхованию судов с зерном, следующих в порты Черного моря и обратно, близко к завершению. В обсуждении в том числе участвовала компания Lloyd`s of London.

Схему страхования могут ввести уже в следующем месяце: в ней могут участвовать от 5 до 30 судов. Украина собирается выделить $547 млн на страхование судов, идущих по коридорам в Черном море.

18 июля Россия вышла из зерновой сделки, сославшись на невыполнение российской части условий. После этого Украина открыла временные морские коридоры для торговых судов, поставляющих зерно. Вчера, 6 сентября, Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна в рамках альтернативы соглашению.

О зерновой сделке 2.0. — в материале «Ъ» «МИДы на урожай».

Анастасия Ларина

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