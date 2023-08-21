Украина обсуждает страхование зерновозов с мировыми страховщиками

Украина близка к заключению договоренности по страхованию судов с зерном, следующих в порты Черного моря и обратно. Замглавы Минэкономики Александр Грибань заявил Financial Times (FT), что сделка «в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается» между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd’s of London.

Схема страхования может быть введена в действие уже в следующем месяце. Предполагается, что в ней может быть задействовано от пяти до 30 судов, которые будут следовать через «опасное место» в украинских водах.

Детали еще не доработаны, но, по данным источников FT, схема направлена на то, чтобы защитить суда, заходящие в порты Украины и выходящие из них, от повреждений. Риски между собой могут разделить страховщики и местный госбанк. Как уточнил господин Грибань, также могут привлечь госфонд, созданный для ремонта украинских дорог, который финансируется за счет налога на продажу топлива.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. 16 августа первое судно из Одессы воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором. Российские власти также изучают альтернативы зерновой сделке. Анкара тем временем хочет уговорить Москву на реанимацию зерновой сделки.

Подробности — в публикации «Ъ» «Злаков не хватает».

Лаура Кеффер