Украина выделит $547 млн на страхование судов, идущих по коридорам в Черном море

Власти Украины выделят $547 млн на страхование судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море, рассказал депутат украинского парламента Сергей Лабазюк.

«Правительство Украины приняло решение и создало страховой фонд объемом 20 млрд гривен ($537 млн)»,— подчеркнул господин Лабазюк (цитата по Telegram-каналу телеканала «Рада»). Другие детали о страховании судов, которые будут проходить через зерновые коридоры, пока не разглашаются.

По словам Сергея Лабазюка, Украине сейчас крайне важно обеспечить безопасность прохода кораблей по временным коридорам, чтобы продолжать экспорт продовольствия после выхода из РФ из зерновой сделки. Депутат Верховной Рады добавил, что решение Киева выделить солидную сумму на страхование судов в черноморских коридорах должно стать «достаточно весомым сигналом» для иностранных судовладельцев.

Ранее замглавы Минэкономики Украины Александр Грибань сообщал FT, что Киев обсуждал страхование зерновозов с мировыми страховщиками (в их числе, в частности, британская компания Lloyd’s of London). По его словам, схема страхования может быть введена в действие уже в августе. Предполагается, что в ней может быть задействовано от пяти до 30 судов, которые будут следовать через «опасное место» в украинских водах.

Россия прекратила участие в зерновой сделке 18 июля. Украина вскоре после этого открыла временные морские коридоры для торговых судов, поставляющих зерно, Россия при этом предупредила, что будет рассматривать все входящие в украинские порты суда как «военную угрозу». Сухогруз Joseph Schulte, который шел из Одессы в Турцию под флагом Палау, стал первым судном, воспользовавшимся этим коридором, он прошел по нему на прошлой неделе. Власти США и Евросоюза при участии Румынии и Молдавии планируют проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых из украинских портов.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Александр Кислов