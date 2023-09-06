Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна

МИД России сообщил о достижении принципиальной договоренности с властями Турции по поставке 1 млн т зерна в рамках альтернативы зерновой сделке. В ближайшее время начнется проработка технических деталей.

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок»,— сказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, теперь Россия и Турции будут обсуждать детали поставки, в том числе логистику, маршруты, страны назначения и их число, а также финансовые вопросы.

30 августа МИД России сообщил, что президент России Владимир Путин предложил поставить 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. После переработки в Турции зерно отправится в наиболее нуждающиеся страны.

Глава МИД России Сергей Лавров детально обсуждал поставку с турецким коллегой Хаканом Фиданом во время его визита в Москву 31 августа—1 сентября. Поставки зерна, в том числе в рамках возвращения России к выполнении условий зерновой сделки, также обсуждались на переговорах Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

Газета Bild писала, что 20 августа в Будапеште прошла встреча с участием РФ, Турции и Катара. Известно, что в эти дни Венгрию посещали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Татарстана Рустам Минниханов. 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «субстантивных договоренностей» по зерновой сделке с участием Катара нет, но не отрицал обсуждения такой инициативы.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, сославшись на невыполнение российской части условий. Российская сторона, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

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