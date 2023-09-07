Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Церемония вручения почетного «Оскара» перенесена на январь из-за забастовки

Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла 14-ю церемонию вручения премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года. Решение принято на фоне забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, передает AFP.

Почетный «Оскар» в 2023 году должны были получить режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон. Церемония вручения почетного «Оскара» в 2009 году была выделена в отдельное мероприятие.

Забастовку с весны проводят сценаристы, с лета — актеры. Профсоюзы требуют повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. Забастовка уже привела к тому, что вручение премии «Эмми» было перенесено на январь. Отложен выход множества фильмов, например, сиквела «Дюны».

О забастовке — в материале «Ъ» «Кина не будет».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...