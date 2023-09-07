Церемония вручения почетного «Оскара» перенесена на январь из-за забастовки

Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла 14-ю церемонию вручения премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года. Решение принято на фоне забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, передает AFP.

Почетный «Оскар» в 2023 году должны были получить режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон. Церемония вручения почетного «Оскара» в 2009 году была выделена в отдельное мероприятие.

Забастовку с весны проводят сценаристы, с лета — актеры. Профсоюзы требуют повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. Забастовка уже привела к тому, что вручение премии «Эмми» было перенесено на январь. Отложен выход множества фильмов, например, сиквела «Дюны».

О забастовке — в материале «Ъ» «Кина не будет».

Леонид Уварчев