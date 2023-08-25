Премьеру сиквела «Дюны» перенесли с ноября на март 2024 года

Киностудия Warner Bros отложила выход второй части «Дюны» с ноября на 15 марта 2024 года, сообщил представитель студии. Кроме того, премьера анимационного фильма «Властелин колец» перенесена с апреля на декабрь следующего года. Причиной стала забастовка голливудских актеров, из-за которой они в том числе не могут участвовать ни в каких мероприятиях, связанных с продвижением кинокартин, сообщает Reuters.

Первой забастовку в мае объявила Гильдия сценаристов США. Ее профсоюз несколько месяцев вел переговоры с представителями студий о продлении действовавшего соглашения. Главными требованиями являются повышение выплат и запрет замещать людей нейросетями вроде ChatGPT. С актерами киностудии стриминговые сервисы также не сумели договориться, и в итоге Федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку с 14 июля. В результате съемки кино и сериалов в Голливуде оказались практически полностью прекращены.

Лаура Кеффер