Церемонию вручения «Эмми» перенесли на 15 января из-за забастовок в Голливуде

75-ю церемонию вручения премий «Эмми» перенесли с 18 сентября 2023 года на 15 января 2024 года из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде, сообщает Associated Press.

Премия «Эмми» — награда за достижения в области американского телевидения. Премия была учреждена в 1949 году. Ее представляют три организации: Американская телевизионная академия, Американская национальная телевизионная академия и Международная телевизионная академия.

Мероприятие пройдет в Peacock Theater на сцене LA Live в центре Лос-Анджелеса в день памяти Мартина Лютера Кинга-младшего, это ежегодный праздник, который в следующем году будет отмечаться в США в день рождения общественного деятеля — 15 января.

AP отмечает, что церемония вручения премий «Эмми» пройдет за несколько недель до вручения премий Гильдии киноактеров США, которое назначено на 24 февраля. Кроме того, на январь назначено вручение премий «Золотой глобус» (7 января) и Critic's Choice Awards (14 января).

Сообщается, что 6 и 7 января пройдут церемонии вручения премий «Эмми» за эпизодические роли в сериалах и работу на съемочной площадке (Creative Arts Emmys).

Лидером по количеству номинаций 75-й церемонии вручения «Эмми» является телеканал HBO. Три его сериала — «Наследники», «Одни из нас» и «Белый лотос» — номинированы в общей сложности на 74 награды.

2 мая Американская гильдия сценаристов объявила о начале бессрочной забастовки. Главными требованиями сценаристов были повышение выплат и запрет замещать людей нейросетями вроде ChatGPT. Профсоюз несколько месяцев вел переговоры с представителями студий о продлении действовавшего соглашения, но стороны так и не смогли договориться.

Забастовка Федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) началась 14 июля. Профсоюз актеров рассчитывает добиться улучшения условий труда, повышения зарплат и гонораров, а также настаивает на предоставлении гарантии того, что актеров в будущем не будут заменять искусственным интеллектом. Аналогичные требования выдвигала Американская гильдия режиссеров, но в этом случае студии решили пойти навстречу, и в начале июня стороны объявили о подписании соглашения. Во время проведения забастовки сценаристы и актеры приостанавливают работу над кинопроектами и перестают участвовать в их рекламных кампаниях.

Эрдни Кагалтынов