Встреча гильдии сценаристов с киностудиями Голливуда оказалась безрезультатной

Представители Американской гильдии сценаристов (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) встретились в минувшую пятницу, 4 августа, однако встреча не привела к возобновлению полноценного переговорного процесса.

Как отмечается в сообщении WGA, стороны лишь обозначили желание возобновить переговоры и наметили список вопросов, которые волнуют как сценаристов, так и киностудии со стриминговыми сервисами. Стороны надеются вернуться к переговорам после того, как AMPTP соберет мнения своих членов по всем обсуждаемым вопросам.

Гильдия сценаристов объявила о начале бессрочной забастовки 2 мая. Профсоюз несколько месяцев вел переговоры с представителями студий о продлении действовавшего соглашения, но стороны так и не смогли договориться. Главными требованиями сценаристов были повышение выплат и запрет замещать людей нейросетями вроде ChatGPT.

После встречи в СМИ стала появляться информация, что WGA готова заключить сделку с киностудиями по отдельным пунктам. Но в гильдии эту информацию опровергли, заявив, что новое соглашение может быть заключено только тогда, когда будут удовлетворены все требования сценаристов.

Кирилл Сарханянц