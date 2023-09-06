Депутат Заварзин сообщил о назначении Суровикина на неплохую должность

Депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин утверждает, что генералу Сергею Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». Ранее СМИ сообщали об аресте господина Суровикина и его увольнении с поста главы Воздушно-космических сил (ВКС). Официально эта информация не подтверждена.

По словам господина Заварзина, ВКС сейчас руководит начальник штаба. Комментируя информацию о том, что с сайта Минобороны пропали упоминания Сергея Суровикина, Виктор Заварзин заявил изданию «Подъем», что «ничего страшного» не происходит.

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется... Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит»,— утверждает депутат.

Об увольнении господина Суровикина 22 августа сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным «РИА Новости», врио главкома ВКС назначен генерал Виктор Афзалов.

4 сентября появилась первая после мятежа ЧВК «Вагнер» фотография господина Суровикина. Западные СМИ писали о допросах и даже аресте генерала. Глава Минобороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались отвечать на вопросы о судьбе генерала.

Лаура Кеффер