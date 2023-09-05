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Коммерсантъ FM
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Песков не разрешил задать вопрос о судьбе генерала Суровикина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать корреспонденту France Press на вопрос о ситуации с генералом Сергеем Суровикиным. Ранее СМИ сообщали о его аресте и увольнении с поста главы Воздушно-космических сил (ВКС).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?» — спросил корреспондент агентства во время пресс-колла.

«Нет, нельзя»,— ответил ему Дмитрий Песков.

Вчера была опубликована первая после мятежа ЧВК «Вагнер» фотография господина Суровикина. До этого западные СМИ писали о допросах и даже аресте генерала. Глава Минобороны России Сергей Шойгу вчера не стал отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении Сергея Суровикина.

22 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС. По данным издания, Сергей Суровикин продолжит службу в Минобороны, но пока находится в «краткосрочном отпуске». 23 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что врио главкома ВКС назначен генерал Виктор Афзалов.

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