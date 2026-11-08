Скончался внук основателя Porsche Герхард Порше
Предприниматель, внук основателя немецкой компании Porsche, Герхард Порше скончался в возрасте 88 лет. Некролог размещен на сайте австрийского похоронного бюро Schoosleitner Bestattung.
Бизнесмен умер 30 сентября в окружении семьи. Церемония прощания запланирована на 17 ноября в траурном зале учреждения.
Дед Герхарда Порше Фердинанд был инженером — он основал компанию Porsche, которая затем переросла во всемирно известный бренд спортивных автомобилей. Его брат Вольфганг входит в наблюдательный совет компании. Сам Герхард Порше развивал отдельные проекты — например, гостиницу Das Salvator — Iris Porsche Landhotel и музей автомобилей в Санкт-Зальваторе.