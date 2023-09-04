Шойгу не ответил на вопрос о расследовании против Суровикина

Глава Минобороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении генерала Сергея Суровикина, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин (слева) и Сергей Шойгу во время совещания в марте 2023 года

Фото: кадр видео Минобороны РФ Сергей Суровикин (слева) и Сергей Шойгу во время совещания в марте 2023 года

Фото: кадр видео Минобороны РФ

После пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров журналисты спросили господина Шойгу: «Что с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование?» В ответ он ничего не сказал.

Сегодня, 4 сентября, в связанном с журналисткой Ксенией Собчак Telegram-канале «Кровавая барыня» было опубликовано фото Сергея Суровикина с женой. В сообщении сказано, что генерал «вышел». «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве»,— говорится в посте.

Генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике с ночи 23 июня, когда подразделения ЧВК «Вагнер» выдвинулись «маршем справедливости» на Москву. С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны о местонахождении Сергея Суровикина ничего не сообщали.

22 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Сергей Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил (ВКС). По данным издания, Сергей Суровикин продолжит службу в Минобороны, но пока находится в «краткосрочном отпуске». 23 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что врио главкома ВКС назначен генерал Виктор Афзалов.

Олеся Павленко