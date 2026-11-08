Вторая медаль «за отвагу»
Российский часовщик Константин Чайкин награжден на часовом «Оскаре»
На главном часовом конкурсе мира Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG), который называют часовым «Оскаром», Константин Чайкин вновь получил специальный приз Audacity. В 2018 году эту награду ему принес знаменитый «Клоун» из серии «Джокеров». В 2026-м — ThinKing Mystery, механические часы толщиной всего 1,65 мм. Из Женевы — специальный корреспондент “Ъ” Алексей Тарханов.
Свою речь со сцены Чайкин начал по-русски. «Честно говоря, не ждал уже»,— сказал он удивленному залу, а затем перешел на английский, чтобы поблагодарить жюри и свою команду. В первой короткой реплике было, кажется, больше смысла, чем в привычных благодарностях.
Швейцарские часовые марки после 2022 года практически исчезли с российского рынка, экспорт часов в Россию прекратился, привычные профессиональные связи оказались нарушены. Интерес к российским независимым часовщикам в самой Швейцарии не исчез. На сентябрьском часовом салоне Geneva Watch Days на мастер-класс Чайкина выстроилась очередь, места разобрали почти мгновенно.
Мировую известность ему принес «Джокер» — часы с человеческим лицом, ставшие началом целой линии моделей, которых Чайкин назвал ристмонами (от wristwatch и monster). Красный язык показывал фазы Луны, вращающиеся зрачки — часы и минуты. В 2017 году один из «Джокеров» был выставлен на гремевший тогда в часовом мире благотворительный аукцион Only Watch. Часы ушли за 45 тыс. швейцарских франков — втрое выше верхней границы эстимейта. Я присутствовал на торгах и помню, как аукционист Christie’s запнулся на незнакомой русской фамилии. Вскоре имя Chaykin научились произносить уже без подсказок. В 2018-м новая версия часов под названием «Клоун» получила на GPHG почетный приз Audacity — возможно, за то, что Чайкин предложил миру часы с человеческим лицом.
Теперь он получил такую же награду во второй раз — за работу совсем другого рода. Часы ThinKing Mystery тоже напоминают лицо ристмона, но выглядят как металлическая пластинка. Их толщина составляет 1,65 мм, стрелки движутся как будто бы без опоры — часы и минуты показывают два прозрачных сапфировых диска. Это и абсолютный рекорд часовой тонкости, и набор сложных и остроумных решений, меняющих традиционную часовую архитектуру: запатентованный сдвоенный баланс, сверхплоский заводной барабан и корпус из специального антимагнитного сплава. Часы собираются и регулируются вручную; здесь каждый миллиметр — результат инженерного компромисса, а иногда и попытки этот компромисс обойти.
Обращаясь к залу, Чайкин вспомнил Толстого, перефразировав знаменитое начало «Анны Карениной»: простые часы, как обычно, похожи друг на друга, а каждые сложные сложны по-своему.
И сформулировал главный урок этой работы: у инженерного творчества нет границ, если человек сам не устанавливает их для себя.
Вторая медаль «за отвагу» — повод спросить, что изменилось за восемь лет от одной и до другой награды. «Я считаю ее справедливой и в этот раз, и восемь лет назад,— сказал Чайкин корреспонденту “Ъ”.— Тогда я решился нарушить привычный дизайн часов, теперь — привычные представления о том, насколько тонким вообще может быть механический механизм. В тот раз премировали скорее дизайн, в этот — технику. Нынешний приз, мне кажется, даже почетнее, даже еще отважнее».