Вторая медаль «за отвагу» — повод спросить, что изменилось за восемь лет от одной и до другой награды. «Я считаю ее справедливой и в этот раз, и восемь лет назад,— сказал Чайкин корреспонденту “Ъ”.— Тогда я решился нарушить привычный дизайн часов, теперь — привычные представления о том, насколько тонким вообще может быть механический механизм. В тот раз премировали скорее дизайн, в этот — технику. Нынешний приз, мне кажется, даже почетнее, даже еще отважнее».