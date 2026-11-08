Politico: НАТО не хватает около €7 млрд на военную помощь Украине

Почему средств оказалось недостаточно, пока неясно. Собеседники издания предупреждают, что Украина может столкнуться с трудностями при покупке оборудования для защиты от ракет и дронов зимой. В указанную сумму входят еще $1,9 млрд, которых странам объединения не хватает для закупки вооружений для Киева по программе PURL.