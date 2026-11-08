Politico: НАТО не хватает около €7 млрд на военную помощь Украине
У стран НАТО, выделяющих средства на военное финансирование Украины, образовался дефицит в €7 млрд — им необходимо закрыть его, чтобы выполнить цель (€70 млрд) по поддержке Киева на год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Почему средств оказалось недостаточно, пока неясно. Собеседники издания предупреждают, что Украина может столкнуться с трудностями при покупке оборудования для защиты от ракет и дронов зимой. В указанную сумму входят еще $1,9 млрд, которых странам объединения не хватает для закупки вооружений для Киева по программе PURL.
Проблему обсудят 17 ноября на встрече представителей НАТО. Несмотря на то что Североатлантический альянс может что-то предпринять для восполнения дефицита, по-прежнему сохраняется риск не выполнить целевой показатель на 2026-2027 годы.
На встрече коалиции желающих в августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у страны образовалась дыра в бюджете в размере $27 млрд (€23 млрд), которую необходимо закрыть до конца года. В Киеве объясняли, что деньги нужны для устранения последствий усилившихся российских обстрелов и падением экспорта сельхозпродукции с Украины на 60% на фоне черноморской блокады.