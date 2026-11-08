В СИЗО на излечение
Бывшего динамовского функционера просят арестовать за неявку в суд
Как стало известно “Ъ”, прокуратура потребовала изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу бывшему первому зампреду московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимиру Михалевскому, обвиняемому в мошенничестве на сумму около 95 млн руб. Основанием стала неоднократная неявка подсудимого на процесс, который в разгар разбирательства слег в частную клинику.
По данным “Ъ”, инициатором ходатайства, поддержанного гособвинением на процессе в Хорошевском суде столицы, стала адвокат потерпевшей Сюзанны Фавахири Полина Власюк. Она расценила неявку подсудимого на очередное заседание как затягивание и срыв процесса.
Как ранее писал “Ъ”, слушание дела стартовало 9 октября. Однако уже 20 октября 67-летний подсудимый в суд не пришел, а его защита представила справку о том, что тот был госпитализирован в частную клинику АО «Клиника К+31» в состоянии «средней тяжести» и не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. На следующие заседания — 26 октября и 5 ноября — господин Михалевский также не приехал. По словам госпожи Власюк, суду была представлена новая справка о том, что подсудимый до сих пор находится в вышеназванной клинике.
По мнению адвоката, указанные в справке диагнозы (ишемическая болезнь сердца, обструктивная болезнь легких и др.) «являются хроническими заболеваниями и никоим образом не препятствуют участию в судебных заседаниях».
Адвокат заявила, что действия фигуранта направлены на то, чтобы затянуть процесс и добиться истечения десятилетнего срока давности, который наступит в феврале 2027 года.
Представитель второго потерпевшего, Александра Багиряна, оставил вопрос об изменении подсудимому меры пресечения на усмотрение суда. А вот участвующая в деле прокурор его поддержала и просила заключить господина Михалевского под стражу.
Адвокат подсудимого Алексей Ралдугин выступил категорически против этого. Он отверг доводы о попытках затягивания его подзащитным процесса, заверив, что немолодой подсудимый действительно испытывает проблемы со здоровьем. В беседе с “Ъ” адвокат назвал неявку подзащитного на процесс «уважительной причиной», отметив, что «никаких нарушений ранее избранной меры пресечения» тот «не допускал». Судья в очередной раз слушание отложила, предварительно вынеся уголовно-исполнительной инспекции предписание о ненадлежащем исполнении ее сотрудником, следящим за соблюдением господином Михалевским условий домашнего ареста, своих обязанностей.
Как ранее сообщал “Ъ”, изначально 10 феврале 2026 года Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест Владимира Михалевского, а 18 февраля тот же суд оставил его в СИЗО на два месяца. Принятое решение 23 марта изменил Мосгорсуд. Вышестоящая инстанция учла не только тяжесть вменяемого в вину фигуранту деяния, но также «совокупность данных о личности» обвиняемого, который является мастером спорта СССР, заслуженным тренером России, имеет несколько государственных и ведомственных наград, а также страдает хроническими заболеваниями. Ему установлены кардиостимулятор и стенты.
Предъявленные бывшему «динамовцу» два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связаны с хищением в 2016–2017 годах 50-процентной доли двух соучредителей столичного ООО «Андим», владевшего бывшим пионерлагерем «Зорька» и землей в районе Киевского шоссе.
По версии следствия, путем махинаций все имущество компании стоимостью свыше 400 млн руб. было выведено на подконтрольную фигуранту организацию, а потерпевшие, оценившие свои доли в $3,7 млн, ничего не получили. Речь идет о 30,83-процентной доле, собственником которой являлся дальний родственник подсудимого Александр Багирян, а также 19,17% уставного капитала, собственником которых была гражданка Австрии, проживающая в США, Сюзанна Фавахири.
Несмотря на то что сами потерпевшие оценили причиненный им ущерб в $3,7 млн ($1,5 млн и $2,7 млн), проведенная по делу экспертиза определила причиненный госпоже Фавахири ущерб в 36,2 млн руб., а господину Багиряну — в 58,2 млн руб.
Владимир Михалевский, как ранее писал “Ъ”, уже дважды был судим. В первый раз его привлекли к ответственности за хищение у общества «Динамо» 21,4 млн руб. Однако в 2021 году Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству защиты прекратил дело в связи с истечением срока давности. Похожим образом закончился в марте 2026 года и второй процесс, в рамках которого Владимиру Михалевскому вменяли в вину хищение 27 млн руб. у совладелицы банка РСИ Беллы Захарян. Тогда подсудимый Михалевский получил три года колонии, но также по сроку давности был освобожден от наказания.