В СИЗО на излечение

Владимир Михалевский, как ранее писал “Ъ”, уже дважды был судим. В первый раз его привлекли к ответственности за хищение у общества «Динамо» 21,4 млн руб. Однако в 2021 году Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству защиты прекратил дело в связи с истечением срока давности. Похожим образом закончился в марте 2026 года и второй процесс, в рамках которого Владимиру Михалевскому вменяли в вину хищение 27 млн руб. у совладелицы банка РСИ Беллы Захарян. Тогда подсудимый Михалевский получил три года колонии, но также по сроку давности был освобожден от наказания.