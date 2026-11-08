Песков: РФ, США и КНР перед саммитом в Китае набрасывают предложения по повестке

По словам господина Пескова, стороны набрасывают предложения по будущим темам обсуждений, однако некоторые из них оказываются предпочтительны для одной страны и нецелесообразны для другой. В связи с этим предстоит найти определенный консенсус. «Если удастся достичь, если встреча состоится, тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения», — подчеркнул представитель Кремля.