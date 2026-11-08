Песков: РФ, США и КНР перед саммитом в Китае набрасывают предложения по повестке
В преддверии саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, Россия, США и Китай обмениваются предложениями по повестке возможной трехсторонней встречи глав государств. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для ИС «Вести».
По словам господина Пескова, стороны набрасывают предложения по будущим темам обсуждений, однако некоторые из них оказываются предпочтительны для одной страны и нецелесообразны для другой. В связи с этим предстоит найти определенный консенсус. «Если удастся достичь, если встреча состоится, тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения», — подчеркнул представитель Кремля.
Еще в сентябре президент Владимир Путин объявил о планах участвовать в саммите АТЭС, отметив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране. Американский президент Дональд Трамп также подтвердил намерение поехать в Китай для участия в форуме. При этом российский лидер ранее поддержал идею трехсторонней встречи с главами США и Китая, отметив необходимость согласовать повестку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил положительное восприятие идеи саммита с участием трех держав в условиях нынешней международной обстановки.