Путешественники меняют направление
Почему у россиян снижается интерес к Таиланду
Таиланд начинает терять российских туристов. Об этом пишет местное издание The Nation. На публикацию обратил внимание портал Profi.Travel. По некоторым оценкам, число россиян, приезжающих в страну на отдых, ежегодно сокращается на сотни тысяч человек. При этом Таиланд сталкивается со все более сильной конкуренцией со стороны Вьетнама и Китая. Правда, данные других источников не подтверждают резкого снижения интереса россиян к этому направлению.
Тем не менее некоторые туристы действительно переключаются на другие направления, уверен вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, на это есть несколько причин:
«Уже много лет тайская валюта только дорожает к американской, и, естественно, жизнь дорожает в долларах. Понятно, что стоимость авиабилетов растет. Ни в Китае, ни во Вьетнаме даже близко нет такого удорожания в долларах, как в Таиланде. То есть он становится дорогой страной для россиян. Плюс никто не ожидал от Китая безвиза для граждан РФ, а тот действует как минимум до конца 2027 года.
КНР сейчас в год отнимает примерно 200-300 тыс. туристов из России от Таиланда, Вьетнам — не меньше 300-400 тыс. человек. Королевство давно уже должно было преодолеть планку в 3 млн путешественников из РФ, а до сих пор этот показатель находится где-то в районе 2,5 млн. Тем временем другие страны, тот же Вьетнам, дают хорошие цены, ниже примерно на 20%, а то и 25% в долларах, чем Таиланд, за гостиницы той же звездности, за то же качество обслуживания, за тот же тип питания. То есть конкуренты не дремлют.
При этом любая российская авиакомпания задумывается о том, куда поставить дальнемагистральный самолет: на Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Индонезию, Китай или Вьетнам. И если они видят, что больше зарабатывают на последних двух, то, естественно, переводят рейсы с Таиланда туда».
Эксперты пытаются оценить, как в ближайшие годы изменятся предпочтения россиян, которые путешествуют по Юго-Восточной Азии. Интерес к Таиланду действительно постепенно снижается, причем не только по экономическим причинам. При этом предсказать, какие страны будут пользоваться наибольшим спросом у любителей пляжного отдыха, сложно. А вот поток туристов, которых привлекают история и культура Китая, вырастет, но не слишком быстро, считает независимый travel-обозреватель Игорь Блинов:
«Кроме экономических моментов, сказывающихся на платежеспособности людей и курсах валют, есть и другие факторы, влияющие на выбор туристов. Некоторые страны, в частности Таиланд, например, сокращают срок безвизового пребывания россиян в стране. Если раньше было 90 суток, то сейчас 30. И ты не можешь, допустим, пересечь границу, уехать в Камбоджу, а потом вернуться. Такой вариант уже не пройдет.
Что будет через год-два-три, совершенно невозможно сейчас прогнозировать. Но, наверное, все-таки потенциал у Китая больше. При этом речь не о пляжном отдыхе на Хайнане или каких-то других приморских территориях, это одна история. С культурно-исторической точки зрения, безусловно, у КНР история гораздо древнее, интереснее и насыщеннее. Да, безусловно, число туристов на этом направлении будет расти».
По прогнозам некоторых экспертов, в следующем году турпоток из России в Таиланд может сократиться на 7% по сравнению с 2026-м.