Путешественники меняют направление

КНР сейчас в год отнимает примерно 200-300 тыс. туристов из России от Таиланда, Вьетнам — не меньше 300-400 тыс. человек. Королевство давно уже должно было преодолеть планку в 3 млн путешественников из РФ, а до сих пор этот показатель находится где-то в районе 2,5 млн. Тем временем другие страны, тот же Вьетнам, дают хорошие цены, ниже примерно на 20%, а то и 25% в долларах, чем Таиланд, за гостиницы той же звездности, за то же качество обслуживания, за тот же тип питания. То есть конкуренты не дремлют.