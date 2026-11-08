В Чувашии затонул автомобиль с пятью молодыми людьми
В Новочебоксарске легковой автомобиль сорвался с обрыва и ушел под воду в реке Цивиль в районе промзоны. В салоне находились пять человек, сообщил глава города Александр Алексеев в своем канале в MAX.
По одной из версий, погибшие приехали на рыбалку. Следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В МЧС по Чувашии уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 06:05. К поисковым работам привлечены 16 специалистов и шесть единиц техники, водолазы республиканской поисково-спасательной службы обследуют акваторию. На данный момент извлечены тела троих погибших, поиски продолжаются.