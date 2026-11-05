LSM: в Латвии раскритиковали депутата Сейма за речь на русском языке
Президиум Сейма (парламент) Латвии попросил Комиссию по мандатам, этике и заявлениям оценить поступок депутата Андрея Пагора (партия «Суверенная власть / Младолатыши»). Он записал видео на русском языке в зале пленарных заседаний, передает портал национального гостелерадио LSM.
По данным LSM, депутаты должны говорить на государственном языке, пока находятся в здании Сейма. Это касается и разговоров с коллегами, и общения с гражданами. Такие требования содержат Регламент и Кодекс этики Сейма.
«Латышский язык — это фундамент и одна из главных ценностей нашего государства, которую каждый депутат Сейма обязан уважать, чтить и укреплять. Обещание, данное народу Латвии, имеет как юридическую, так и глубокую моральную значимость»,— сказал председатель Сейма Эдвард Смилтенс.