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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Мир

Reuters рассказал о пяти возможных изменениях в политике США после выборов

По итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей, что дает ей «значительные рычаги влияния». Под контролем демократов Конгресс может «ограничить внешнюю политику» президента Дональда Трампа, в том числе по Украине и Ирану, пишет Reuters.
Агентство выделило пять направлений внешней политики, по которым позиция США может измениться:
  1. 1.

    Прекращение войны с Ираном. Демократы неоднократно голосовали за прекращение боевых действий, в том числе из-за того, что господин Трамп не заручился поддержкой Конгресса для участия в военном конфликте. Получив «новые рычаги влияния», демократы могут сократить расходы на оборону или заблокировать утверждение кандидатур на госдолжности, чтобы вынудить президента получить разрешение Конгресса на продолжение войны;

  2. 2.

    Возобновление помощи Украине. С января, когда демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, они смогут решать, какие вопросы будут вынесены на голосование и когда. Это может позволить им одобрить новую помощь Украине, которую могут принять большинством голосов, чтобы преодолеть вето президента. В Демпартии говорили, что «помощь Киеву является приоритетом»;

  3. 3.

    Прекращение помощи Израилю. Поддержка Израиля среди демократов резко упала из-за гибели десятков тысяч палестинцев в Газе, а также продолжающихся нападений на мирных жителей на Западном берегу реки Иордан. Демократы могут ограничить или прекратить военную помощь Израилю, которая сейчас оценивается минимум в $3,8 млрд в год;

  4. 4.

    Сокращение военных расходов и восстановление помощи другим странам. Как отмечает Reuters, демократы гораздо чаще республиканцев стремятся ограничить военные расходы. В этом году Дональд Трамп запросил беспрецедентное увеличение военного бюджета на 67%, до $1,5 трлн, но демократы заблокировали инициативу, сославшись на его отказ консультироваться с Конгрессом по поводу войны с Ираном и резкое сокращение социальных программ;

  5. 5.

    Ужесточение контроля над политикой в Северной Америке. Агентство пишет, что господин Трамп «ведет себя в Западном полушарии гораздо агрессивнее, чем его предшественники»: к примеру, в годы его правления американские военные похитили президента Венесуэлы Николаа Мадуро, также он ввел санкции против Кубы и пригрозил ей применением военной силы, чтобы добиться смены власти. Кроме того, администрация США «пыталась оказывать влияние на ход выборов в Гондурасе, Аргентине, Колумбии и Бразилии».

О победе демократов на выборах — в материале «Ъ» «Америка посинела от ярости».
Дональд Трамп
США. Внешняя политика
Конгресс США
США. Политика и экономика