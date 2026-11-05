Reuters рассказал о пяти возможных изменениях в политике США после выборов

1. Прекращение войны с Ираном. Демократы неоднократно голосовали за прекращение боевых действий, в том числе из-за того, что господин Трамп не заручился поддержкой Конгресса для участия в военном конфликте. Получив «новые рычаги влияния», демократы могут сократить расходы на оборону или заблокировать утверждение кандидатур на госдолжности, чтобы вынудить президента получить разрешение Конгресса на продолжение войны;

2. Возобновление помощи Украине. С января, когда демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, они смогут решать, какие вопросы будут вынесены на голосование и когда. Это может позволить им одобрить новую помощь Украине, которую могут принять большинством голосов, чтобы преодолеть вето президента. В Демпартии говорили, что «помощь Киеву является приоритетом»;

3. Прекращение помощи Израилю. Поддержка Израиля среди демократов резко упала из-за гибели десятков тысяч палестинцев в Газе, а также продолжающихся нападений на мирных жителей на Западном берегу реки Иордан. Демократы могут ограничить или прекратить военную помощь Израилю, которая сейчас оценивается минимум в $3,8 млрд в год;

4. Сокращение военных расходов и восстановление помощи другим странам. Как отмечает Reuters, демократы гораздо чаще республиканцев стремятся ограничить военные расходы. В этом году Дональд Трамп запросил беспрецедентное увеличение военного бюджета на 67%, до $1,5 трлн, но демократы заблокировали инициативу, сославшись на его отказ консультироваться с Конгрессом по поводу войны с Ираном и резкое сокращение социальных программ;